【國際要聞】美國首位女國務卿奧爾布賴特病逝

《經濟通通訊社２４日專訊》美國前國務卿奧爾布賴特周三去世，享年 ８４ 歲。她的家

人在推特發訃告說，美國第６４任國務卿和第一位女性國務卿奧爾布賴特博士死於癌症。

奧爾布賴特出生在布拉格，有捷克血統，從 １９９７年到２００１年擔任國務卿，以「鷹

派」外交政策著稱，在任職期間美國轟炸南聯盟，並制裁伊拉克薩達姆政權。（ｊｆ）

