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24/03/2022 09:18

【國際要聞】美國首位女國務卿奧爾布賴特病逝

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國前國務卿奧爾布賴特周三去世，享年　８４　歲。她的家
人在推特發訃告說，美國第６４任國務卿和第一位女性國務卿奧爾布賴特博士死於癌症。
　　奧爾布賴特出生在布拉格，有捷克血統，從　１９９７年到２００１年擔任國務卿，以「鷹
派」外交政策著稱，在任職期間美國轟炸南聯盟，並制裁伊拉克薩達姆政權。（ｊｆ）

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