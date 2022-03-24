【國際要聞】獲特赦南韓前總統朴槿惠離開醫院，往顯忠院參拜父母

《經濟通通訊社２４日專訊》南韓前總統朴槿惠早前獲特赦後，於今晨８時３０分離開首爾

三星醫院，在醫院門口向等候的民眾致意，表示自己已康復很多，感謝醫護人員照顧。她其後會

前往國立首爾顯忠院參拜父母，然後前往大邱市寓所。外間猜測，候任總統尹錫悅近日將親自到

訪朴槿惠私邸，並可能邀請對方出席５月１０日舉行的總統就任儀式。（ｊｆ）

