《台股攻略－黃振宇》台股終止５連升，微跌３２點

《台股攻略》市場預期西方國家將對俄羅斯實施新一輪制裁，消息刺激油價上漲，美股下挫

，台股今日（２４日）走弱，電子及金融普遍回調，航運受壓，指數最多跌１２８點，但肥料、

水泥及鋼鐵股受捧，加權指數終場跌幅收窄，加權指數最終收１７６９９點，跌３２點，成交金

額為２６４８﹒７３億元（新台幣．下同）。

電子權值股台積電收５９１元，升０﹒２％；鴻海收１０６﹒５元，升１％；聯電、聯詠、

瑞昱、大立光及友達等電子權值股受壓，均跌１﹒１％至２﹒４％。金融股的三商壽及王道銀行

跌超過３％，旺旺保跌超過１％，國泰金、富邦金、台新金及彰銀等均跌超過０﹒５％，中小型

銀行股的上海商銀及臺企銀則升０﹒３％。航運股委靡不振，貨運三雄的長榮跌２﹒１％，陽明

跌１﹒９％，萬海跌１﹒８％；航空雙雄的長榮航、華航分別跌２﹒８％及２﹒４％。受惠於俄

烏戰爭的肥料股再度上升，東鹼曾升至５５﹒５元創近１３年來新高，收５１﹒８元，升

２﹒４％；台肥升０﹒５％。受惠通脹高企的水泥及鋼鐵股造好，水泥股的東泥升３﹒９％，亞

泥及台泥均升超過０﹒６％。鋼鐵股的彰源、中鋼構、志聯及第一銅等升超過１％。全球最大衛

星展「２０２２年美國國際衛星通訊技術展」正在美國華盛頓展開，加上台灣亦釋出低軌衛星可

用頻率相關規則，消息刺激低軌衛星股份上揚，台揚漲停，昇達科曾逼近漲停，最終升６﹒２％

。另外，電動車大廠特斯拉歐洲首座超級工廠柏林廠正式啟用，相關鋰鐵電池概念股今日同步上

升，正極材料廠的康普升超過６％，美琪瑪、聚和、中碳、立凱－ＫＹ均升１﹒２％至２﹒７％

，長園科漲停。

台股連升５日後回調，而成交量普遍低於３０００億元，建議投資者繼續觀察俄烏局勢及國

際對俄羅斯的制裁行動，現時宜審慎投資。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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