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即市新聞

24/03/2022 09:50

《窩輪豪情－梁業豪》恒指往上發展機會較大

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、醫療
保健業與能源業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國移
動（００９４１）、阿里巴巴（０９９８８）與藥明生物（０２２６９），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則
宜首選恒安國際（０１０４４）、中華煤氣（００００３）與海螺創業（００５８６）。
　　昨天（２３日）恒指曾高見２２４２４，但今早（２４日）低開１５１點。２２４００－
２２４９９區域仍有１０隻恒指熊證未被殺掉，重貨區２２５００－２２５９９更有２２隻。若
要一起殺掉這３２隻恒指牛證，需要等同１４０４張恒指期貨好倉的上升動力。另一方面，恒指
牛證重貨區現位於２０５００－２０５９９，若恒指跌抵２０５００，將合共有１２６隻恒指牛
證被強制性收回，等同１９７９張恒指期貨淡倉的殺傷力。客觀而言，由於恒指現價明顯較為接
近恒指熊證的重貨區，恒指往上發展的機會較大。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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