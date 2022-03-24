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24/03/2022 08:51

【虛幣世界】主要加密貨幣橫盤，印度監管比特幣料阻礙發展

　　《經濟通通訊社２４日專訊》消息指，印度將會通過一項金融法案，其中包括一項高額的加
密貨幣稅項，業內人士指該項法案將會阻礙了加密貨幣的發展，並令到該國的技術人員付出沉重
的代價。比特幣維持於４３０００美元關口，以太幣則重返３０００美元，而其他山寨幣則表現
出色，其中ＡＤＡ及ＡＸＳ分別升一成。
　　Ｏａｎｄａ　Ａｍｅｒｉｃａｓ高級分析師Ｅｄｗａｒｄ　Ｍｏｙａ表示，對於加密貨幣市
場表現樂觀，目前站穩４００００美元以上，對長期投資者而言是一件好事，但由於地緣政治因
素不穩，美股表現處於上落格局，預計比特幣短時間內將保持於橫行發展。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報４３０９３﹒０６（美元．下同），升０﹒４９％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報３０６０﹒３３元，升０﹒８０％；艾達幣報１﹒１０元，跌
０﹒７２％；瑞波幣報０﹒８３８８元，升０﹒１４％。（ｕｌ）

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