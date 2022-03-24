《談國論企－黎偉成》特首參選人須定抗疫政經政綱

《談國論企》中華人民共和國香港特別行政區行政長官選舉，將會延至２０２２年５月２７

日舉行

，參選人政綱中惹人注目的肯定是對暫無了期的新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９的防控政策，和相對

具體做法

，始能夠在履行其政治、經濟等各方面的政策承諾，予人以信心。更重要的，是參選人必須在「

兩制」底下，老老實實的堅持「一國」原則，對國家做出貢獻，新一任的特首不僅要每年向中央

述職，還需要在《施政報告》以外作「諮文」向社會交待。



＊要愛國愛港有能之士當下任特首＊



要指出，香港和澳門特區和特首，乃「一國兩制」底下所產生的事物，必須以「一國」為主

，港、澳採取有別於內地有中國特色的社會主義的制度，是「兩制」的其中「一制」，要完完全

全尊重國家，服從和配合國家的政策，「背靠祖國，面向世界」，發揮「兩制」的港澳所行制度

的所擁特有作用和貢獻。由是作為香港特首，要具有多個必不可少的重要要求：（１）一定要「

愛國愛港」，即以國家為先的愛國者才有資格參選、當選特首。而「愛國者治港」的治港「愛國

者」，不僅止於十分、十分愛國，更需要才德兼備，所指的（２）「才」，要掌管好、理順好香

港特區各項事務，還需要有優異的國際視野；香港是一個公認的其中一個國際級大都會，要絕對

做好國家門戶、保護國家安全的重要角色。（３）「德」方面，就是要謙厚地廣納意見，捨短取

長，不斷進步。

由是作為香港特首的擬參選人，就必須要有具體政綱，以便在一定程度顯示其愛國是才德兼

備的，在一旦當選後的治港的政策、策略和做法。以現今而言，最重要的政綱當然是對防控新冠

肺疫的綱要和具體做法，特別是原則性的政策。香港的防控惡疫的政策，一定要基本配合國家的

大原則底下，按照香港本身的處境和條件把事情做好。否則就會出現香港現時的見步行步、散漫

怠誤、朝令夕改，甚至對疫情的變化不知不覺、漏洞百出的下下劣質表現，嚴重威脅到國家「外

防輸入」政策和成效。

我對下一任香港特首防控惡疫的最基本要求，有（Ｉ）要明確採取國家現時堅持的「動態清

零」，拒絕歐美等外國投降「躺平」，在選舉政綱上作出承諾，以聽其言而觀其行作劣績特首的

擺免證據；（ＩＩ）要建立「港康碼」，與內地的「健康碼」相配合使用，作為通關的重要條款

，否則（ＩＩＩ）便缺乏適當有效的即時「追蹤」功能工具，即使全民強檢也無法及時有效防禦

，使惡疫再擴散和作一波又一波的衝擊。

尤其是任何人包括醫學專家，都千萬不要稍一忽視新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９的惡性和毒性

，理由為這是肺炎，不是普通流行性感冒，染此疫的最大問題是暫時沒有藥物可即時治療，病毒

主要是先攻擊病者的肺部，肺部受損，會連累心、腎、肝、腦等其他內臟功能，有可能是永久性

的損害，有可能導致很快的死亡。更大的現實問題，在於新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ可以由上呼

吸系統進入人體

，對人類的威脅和衝擊，也就更大和更嚴重，很有需要更加嚴陣以待！



＊要有國際視野更要肯聽意見始能有好建設＊



只有在防疫控疫取得積極和各方認同成效，擬參選特首選舉的人士，才有資格在對香港政治

、治安和經濟等問題發舒其見。

我等小市民在過去五年受港府應對黑暴與「港獨」、惡疫與經濟等重大問題皆失策，所受困

擾和痛苦，相當嚴重，加上經濟社會明顯轉差，已陷火深火熱絕境，救命呀！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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