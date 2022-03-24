《異動股》騰訊低開４％，去年多賺４１％，派息１﹒６元

《經濟通通訊社２４日專訊》騰訊（００７００）現價跌４﹒１１％，報３７３元，該股成

交約１７１萬股，涉資６﹒３７億元；美團（０３６９０）無升跌，報１５６﹒２元；阿里

（０９９８８）跌１﹒０２％，報１１６﹒４元；快手（０１０２４）跌０﹒２５％，報８０元

。

騰訊公布截至去年底止全年業績，純利為２２４８﹒２２億元（人民幣．下同），按年增長

４１％；每股基本盈利２３﹒５９７元；派末期息１﹒６港元，按年持平。

按非國際財務報告準則計，全年盈利為１２３７﹒８８億元，按年微升１％；每股基本盈利

為１２﹒９９２元。期內，集團收入為５６０１﹒１８億元，按年增長１６％；營業盈利則按年

增長４７％至２７１６﹒２億元。

另外，集團截至２０２１年１２月３１日止第四季度非國際財務報告準則純利２４８﹒８億

元（人民幣．下同），按年下跌２５％，遜預期；非國際財務報告準則每股基本盈利２﹒６０９

元。

騰訊去年第四季純利９４９﹒５８億元，按年增長６０％；每股基本盈利９﹒９５７元。期

內，集團收入１４４１﹒８８億元，按年升８％；經營盈利１０９７﹒２３元，增長７２％。

現時，恒生指數報２２００２，跌１５１點或跌０﹒６８％，主板成交２９﹒４８億元。國

企指數報７５８５，跌４９點或跌０﹒６５％。恒生科技指數報４７２２，跌２７點或跌

０﹒５７％。

即月期指新報２１９９４，跌１０６點，低水９點。即月國指期貨報７５９３，跌２３點，

高水８點。即月科指期貨新報４７１１，跌２１點，低水１１點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ３７３元 跌４﹒１１％

美團（０３６９０） １５６﹒２元 無升跌

阿里（０９９８８） １１６﹒４元 跌１﹒０２％

快手（０１０２４） ８０元 跌０﹒２５％

小米（０１８１０） １４﹒８２元 升０﹒２７％

微盟（０２０１３） ５﹒１８元 跌１﹒８９％

京東集團（０９６１８） ２４９元 跌１﹒１９％

萬國數據（０９６９８） ４１﹒２元 升２﹒４９％

百度（０９８８８） １５２﹒８元 跌０﹒６５％

微博（０９８９８） ２１０﹒４元 無升跌

網易（０９９９９） １５０﹒９元 跌０﹒２６％

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（ｅｒ）

