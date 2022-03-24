《外匯達仁－盧楚仁》滯脹出現更應減持貨幣多於股票

《外匯達仁》有著名外資金融機構的首席經濟顧問表示，滯脹風險正在增加，但市場尚未反

映，建議投資者未來１２個月減持股票。但是他似乎沒有說明甚麼地方出現滯脹，甚麼地方的股

票要減持。就他發的警告，筆者認為首先要弄清楚滯脹帶來甚麼影響。



簡單而言，滯脹的定義就是經濟放緩下行但物價上升。在這種情況下，出現滯脹的國家的貨

幣有絕對的貶值壓力，而不是當地的股票市場。舉例說過去全球通脹升溫之下，有一些國家的

ＧＤＰ明顯正在下滑，例如日本１﹒１％、英國１％、德國－０﹒３％，以致歐元區０﹒３％。

而反觀美國ＧＤＰ達７％，以主要工業國來說，美國經濟增長表現最為強勁。所以，如果說美國

現在出現滯脹實在言之尚早。



反過來，說日本和歐元區已經出現滯脹實不為過。所以過去歐元和日圓持續貶值，這正正就

是滯脹出現所導致貨幣貶值的原因。過去十二個月，日圓兌美元下跌１０﹒１１％，歐元兌美元

下跌７％。但反觀有滯脹出現的國家，例如英國富時１００過去１２個月上升１１％，德國

ＤＡＸ指數下跌２﹒６％，日經下跌１﹒３％。所以事實證明，有滯脹出現國家的貨幣，下跌壓

力遠超於當地股市，所以要減持當地貨幣更重要。



另一方面，大家最為關注美國最終是否會步其他工業國後塵而進入滯脹。現在美國最新公布

的ＧＤＰ達到７％，失業率回落至３﹒８％，所以說美國出現滯脹根本與事實嚴重不符。未來美

國經濟會否步入滯脹，基本上還看美國經濟數據的變化，以及要看美國通脹會否失控。若果通脹

失控的話，毫無疑問美國就會進入滯脹，這樣美元便會轉勢。故此，目前美國聯儲局最重大的責

任，就是控制美國通脹，避免美國經濟被通脹拖累而出現衰退，繼而步入滯脹階段。

《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》



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