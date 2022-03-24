《異動股》騰訊（７００）跌幅擴大至近６％，連環遭大行判目標價

《經濟通通訊社２４日專訊》騰訊（００７００）現價跌５﹒８６％，報３６６﹒２元，該
股成交約３９８６萬股，涉資１４９﹒１１億元。
騰訊昨日公布業績，非國際財務報告準則計，全年盈利按年微升１％；派末期息１﹒６元，
按年持平。績後騰訊遭多間大行下調目標價，其中野村削超過一成四，下表列部分大行對騰訊最
新評級：
大行╱券商 目標價變動 評級變動
（元）
富瑞 ５９２﹒７０→５８４﹒００ 維持買入
大和 ６００﹒００→５８０﹒００ 維持買入
滙證 ５８０﹒００→５５０﹒００ 維持買入
野村 ５８６﹒００→５００﹒００ 維持買入
大摩 ５２０﹒００→４８０﹒００ 維持增持
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現時，恒生指數報２１９７８，跌１７５點或跌０﹒７９％，主板成交１２８６﹒２４億元
。國企指數報７５３８，跌９７點或跌１﹒２７％。恒生科技指數報４６１９，跌１３０點或跌
２﹒７４％。
即月期指新報２１９７８，跌１２２點，平水。即月國指期貨報７５４１，跌７５點，高水
３點。即月科指期貨新報４６１０，跌１２２點，低水７點。
上證綜合指數報３２５０，跌２０點或跌０﹒６３％，成交３９０７﹒２８億元人民幣。
深證成份指數報１２３０５，跌１０３點或跌０﹒８３％，成交５２９３﹒６２億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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騰訊（００７００） ３６６﹒２０元 跌５﹒８６％
阿里（０９９８８） １１５﹒１０元 跌２﹒１３％
美團（０３６９０） １４６﹒９０元 跌５﹒９５％
京東集團（０９６１８） ２４２﹒８０元 跌３﹒６５％
小米（０１８１０） １４﹒４６元 跌２﹒１７％
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（ｈｃ）
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