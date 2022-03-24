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24/03/2022 15:43

《異動股》騰訊（７００）跌幅擴大至近６％，連環遭大行判目標價

　　《經濟通通訊社２４日專訊》騰訊（００７００）現價跌５﹒８６％，報３６６﹒２元，該
股成交約３９８６萬股，涉資１４９﹒１１億元。
　　騰訊昨日公布業績，非國際財務報告準則計，全年盈利按年微升１％；派末期息１﹒６元，
按年持平。績後騰訊遭多間大行下調目標價，其中野村削超過一成四，下表列部分大行對騰訊最
新評級：
　
　　大行╱券商　　　　　目標價變動　　　　　評級變動
　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　
　　　富瑞　　　５９２﹒７０→５８４﹒００　維持買入
　　　大和　　　６００﹒００→５８０﹒００　維持買入
　　　滙證　　　５８０﹒００→５５０﹒００　維持買入
　　　野村　　　５８６﹒００→５００﹒００　維持買入
　　　大摩　　　５２０﹒００→４８０﹒００　維持增持
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　現時，恒生指數報２１９７８，跌１７５點或跌０﹒７９％，主板成交１２８６﹒２４億元
。國企指數報７５３８，跌９７點或跌１﹒２７％。恒生科技指數報４６１９，跌１３０點或跌
２﹒７４％。
　　即月期指新報２１９７８，跌１２２點，平水。即月國指期貨報７５４１，跌７５點，高水
３點。即月科指期貨新報４６１０，跌１２２點，低水７點。
　　上證綜合指數報３２５０，跌２０點或跌０﹒６３％，成交３９０７﹒２８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３０５，跌１０３點或跌０﹒８３％，成交５２９３﹒６２億元人民幣


　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）　　　３６６﹒２０元　跌５﹒８６％
　　阿里（０９９８８）　　　１１５﹒１０元　跌２﹒１３％
　　美團（０３６９０）　　　１４６﹒９０元　跌５﹒９５％
　　京東集團（０９６１８）　２４２﹒８０元　跌３﹒６５％
　　小米（０１８１０）　　　　１４﹒４６元　跌２﹒１７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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