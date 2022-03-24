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即市新聞

24/03/2022 12:45

《午市前瞻》恒指不明朗因素漸退，市場對騰訊未有加大回購失望

　　《經濟通通訊社２４日專訊》恒生指數半日收市報２２１９５，升４１點或０﹒１９％，主
板成交７８１﹒４５億元。恒生中國企業指數報７６６１，升２６點或０﹒３４％。恒生科技指
數報４７３９，跌１０點或０﹒２１％。

＊黃偉康：恒指有望上試２３６００＊

　　恒指受內外不利因素夾擊下，低開百多點後有支持，上午更一度回升。安里控股主席兼行政
總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，早前市場因擔心外圍俄烏局勢而導致恒指不斷下試低位，
但目前中美會談後進展良好，加上本地疫情曙光驟現，多項早前的不明朗因素逐步消化，變相恒
指今日表現較強。
　　黃偉康補充，大多股份仍未回彈到２月份水平，每次恒指回落都有反彈，反映有資金趁低吸
納港股，故恒指有望挑戰比現時更高水平。他預期恒指有望反覆上試百天線水平２３６００，但
由於低位起計現時升幅亦不少，而下星期期結日前有可能會有回調，但料廿天線２１４００會有
支持。

＊騰訊未見會再大幅調整＊

　　騰訊昨日公布業績，非國際財務報告準則計，全年盈利按年微升１％；派末期息１﹒６元，
按年持平。黃偉康指騰訊全年業績不算太差，亦好過市場預期。但相反第四季則較差過預期，他
解釋因為政策因素影響下，騰訊仍需時間逐步消化所帶來的影響，但預期今年內有望逐步淡化。
　　黃偉康指騰訊今年曾高見４８０元，早前調整幅度亦過大，但現時約３７０元水平有支持，
預期之後不會再有大調整。而騰訊今日下跌除了因為業績收入較差外，另外一個較關鍵原因為騰
訊未有如小米（０１８１０）及阿里（０９９８８）一樣宣布回購行動，另市場較為失望，需要
一點時間消化，但較低估值下仍吸引不少資金低吸。（ｈｃ）

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