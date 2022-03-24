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24/03/2022 16:30

【財色兼收】中移動績佳派息大增，大行齊唱好最牛看＄８５

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中移動（００９４１）昨日收市後公布去年業績，一如預期，
收入及盈利穩增，而最大驚喜來自派息，末期息按年大增近四成，拉高全年股息增近兩成半，現
價股息率達７﹒５厘，並承諾未來３年將派息比率提升至７０％以上，績後獲大行普遍唱好，股
價今早延續六連升走勢，逆市最多再升半成，見近一個月高位。
去年純利升８％派息增２３％移動ＡＲＰＵ增３％
　　中移動公布，截至２０２１年１２月３１日純利１１６１﹒４８億元（人民幣．下同），按
年升７﹒７％，派末期股息每股２﹒４３港元，按年增３８％，全年共派４﹒０６港元，按年增
２３﹒４％。期內營運收入為８４８３億元，按年升１０﹒４％；當中通信服務收入為７５１４
億元，按年增長８％；數字化轉型收入達１５９４億元，按年升２６﹒３％，對通信服務收入增
量貢獻達到５９﹒５％。ＥＢＩＴＤＡ為３１１０億元，按年增長９﹒１％；ＥＢＩＴＤＡ佔通
信服務收入比為４１﹒４％，同比提升０﹒４個百分點。
　　　　　　移動客戶數為９﹒５７億戶，其中５Ｇ套餐客戶數為３﹒８７億戶；得益於客戶升
級５Ｇ以及融合運營的價值增長拉動，年內移動ＡＲＰＵ（每用戶平均收入）按年增３％至
４８﹒８元；有線寬帶客戶數為２﹒４０億戶，其中家庭寬帶客戶數為２﹒１８億戶；家庭寬帶
綜合ＡＲＰＵ同比增５﹒６％，達３９﹒８元。
　
＊派息比率將升至逾７０％，今後集中推動數字化轉型＊
　
　　另中移動表示，去年全年派息比率達６０％，按年升２３％，為更好地回饋股東、共享發展
成果，公司充分考慮盈利能力、現金流狀況及未來發展需要，預期未來３年將派息比率提升至
７０％以上，力爭為股東創造更大價值。
　　中移動又首次在年度報告中單獨披露數字化轉型業務的收入，並指其已成為推動集團收入增
長的第一驅動力。執行董事兼董事長楊杰指集團今後發展的方向，就是推動數字化轉型，包括構
建基於「連接＋算力＋能力」的新型信息服務體系，今後在算力網路方面的投資會逐步增長，包
括移動雲、業務網、數據中心等。他又指今年為５Ｇ投資高峰期的最後一年，明年開始，集團在
５Ｇ方面的投資會逐步減少，若沒有其他重大項目，公司總投資亦相應下降。
　
＊摩通：派息有驚喜具重估潛力，績後可能恢復回購＊
　
　　摩通發表研究報告指，中移動去年２３％的每股派息增長，以及承諾在２０２３年把派息比
率從去年的６０％提高到最少７０％的承諾，對市場來說屬正面驚喜。另其今年的資本支出預算
沒有預期那麼緊張，因為５Ｇ投資的減少抵銷了固網支出的增加，而且業績後可能恢復回購應該
對股價有利，其強勁的資產負債表，淨現金佔市值的４０％以上，亦有具吸引力的１０％股息率
，在增長方面也具有高可見度，以及在行業中具有最佳的防禦性和流動性。
　　摩通又指，雖然中移動股價由年初至今已上漲１６％，但由於其具前景的股息政策，看到進
一步重估的潛力，建議投資者在當前水平買入。目標價由６０港元上調至７０港元，評級由「中
性」升至「增持」。
　
＊瑞銀：業績穩健派息增加，估值仍處谷底＊
　
　　瑞銀亦認為中移動派息有驚喜。而預計２０２２年資本支出僅按年增長０﹒９％，其中５Ｇ
資本支出下降５％，相信隨著５Ｇ資本支出的更大靈活性，可以在保持總資本支出穩定的同時，
增加對新業務的投資。中移動去年業績穩健、派息增加，提升股東回報，將其目標價由７５元上
調至８０元，評級「買入」。雖然股價年初至今上漲１６％，但估值仍處於２０２２年市盈率７
至８倍的谷底水平。
　　瑞信則指，中移動數字化轉型帶來增長可期，派息比率承諾正面，予「跑贏大市」評級，目
標價８５﹒６港元。花旗指中移動業績勝預期，繼續為行業首選股，予「買入」評級，目標價
７４﹒７港元。　野村則指其業績符預期，資本開支平穩，派息具上行空間，予「買入」評級，
目標價７２港元。麥格理就料提升５Ｇ滲透率不會帶動ＡＲＰＵ增長，予「跑贏大市」評級，目
標價６７﹒３港元。
　
＊富瑞：ＥＢＩＴＤＡ增速勝同業，惟今年資本支出不夠進取＊
　
　　另外，富瑞指，中移動去年第四季收入及純利均符合預期，而ＥＢＩＴＤＡ達８％的增速勝
預期外，更是內地三大電訊商中最高。去年全年派息４﹒０６元，按年增長２３﹒４％，不僅與
中電信２０２１年６０％的派息率相當，而且承諾在３年內將其提高到７０％，令市場感到驚喜

　　不過，富瑞指，管理層表示將繼續進行股票回購，但沒有承諾金額。另近年來缺乏進取的資
產註銷意味著在雙位數的Ｄ＆Ａ（折舊與攤銷）增長下，每股盈利增長可能較中電信
（００７２８）有所放緩。而今年的資本支出按年僅增長０﹒９％，較該行及市場預期高約２％
，增幅不如中電信和聯通進取。目標價由７０﹒４７港元下調８﹒２％至６４﹒６７港元，評級
「買入」，排名依次仍為中電信、中移動、中聯通（００７６２）。
　
＊林家亨：非常安全，收息股首選，惟沒可能爆升不適合短炒＊
　
　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Ｇｏｏｄ　Ｍｏｒｎｉｎｇ》節目指，中移動派息
慷慨，相信中短期都會推動股價向上，惟與２０年前相比，基金經理已把其視為有固定收益股票
，和債券沒太大分別，公司有大量現金收入，不需擔心債務問題，龍頭地位不變，業務收益不受
經濟盛衰周期影響，屬非常安全收息股，如買來收息差不多是首選；而比較三隻中資電訊股，中
移動除息率最高外，資本財務報表亦較優勝，業務最大，穩健性最強。
　　中移動收市升３﹒０４％收報５６港元，７日累升１５﹒９４％，成交３９﹒６２億港元。
另中電信升１﹒２９％報３﹒１４港元，中聯通升１﹒０３％報３﹒９３港元。
　
撰文：經濟通採訪組、採訪組　整理：李崇偉

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