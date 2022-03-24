【財色兼收】中移動績佳派息大增，大行齊唱好最牛看＄８５

《經濟通通訊社２４日專訊》中移動（００９４１）昨日收市後公布去年業績，一如預期，

收入及盈利穩增，而最大驚喜來自派息，末期息按年大增近四成，拉高全年股息增近兩成半，現

價股息率達７﹒５厘，並承諾未來３年將派息比率提升至７０％以上，績後獲大行普遍唱好，股

價今早延續六連升走勢，逆市最多再升半成，見近一個月高位。

去年純利升８％派息增２３％移動ＡＲＰＵ增３％

中移動公布，截至２０２１年１２月３１日純利１１６１﹒４８億元（人民幣．下同），按

年升７﹒７％，派末期股息每股２﹒４３港元，按年增３８％，全年共派４﹒０６港元，按年增

２３﹒４％。期內營運收入為８４８３億元，按年升１０﹒４％；當中通信服務收入為７５１４

億元，按年增長８％；數字化轉型收入達１５９４億元，按年升２６﹒３％，對通信服務收入增

量貢獻達到５９﹒５％。ＥＢＩＴＤＡ為３１１０億元，按年增長９﹒１％；ＥＢＩＴＤＡ佔通

信服務收入比為４１﹒４％，同比提升０﹒４個百分點。

移動客戶數為９﹒５７億戶，其中５Ｇ套餐客戶數為３﹒８７億戶；得益於客戶升

級５Ｇ以及融合運營的價值增長拉動，年內移動ＡＲＰＵ（每用戶平均收入）按年增３％至

４８﹒８元；有線寬帶客戶數為２﹒４０億戶，其中家庭寬帶客戶數為２﹒１８億戶；家庭寬帶

綜合ＡＲＰＵ同比增５﹒６％，達３９﹒８元。



＊派息比率將升至逾７０％，今後集中推動數字化轉型＊



另中移動表示，去年全年派息比率達６０％，按年升２３％，為更好地回饋股東、共享發展

成果，公司充分考慮盈利能力、現金流狀況及未來發展需要，預期未來３年將派息比率提升至

７０％以上，力爭為股東創造更大價值。

中移動又首次在年度報告中單獨披露數字化轉型業務的收入，並指其已成為推動集團收入增

長的第一驅動力。執行董事兼董事長楊杰指集團今後發展的方向，就是推動數字化轉型，包括構

建基於「連接＋算力＋能力」的新型信息服務體系，今後在算力網路方面的投資會逐步增長，包

括移動雲、業務網、數據中心等。他又指今年為５Ｇ投資高峰期的最後一年，明年開始，集團在

５Ｇ方面的投資會逐步減少，若沒有其他重大項目，公司總投資亦相應下降。



＊摩通：派息有驚喜具重估潛力，績後可能恢復回購＊



摩通發表研究報告指，中移動去年２３％的每股派息增長，以及承諾在２０２３年把派息比

率從去年的６０％提高到最少７０％的承諾，對市場來說屬正面驚喜。另其今年的資本支出預算

沒有預期那麼緊張，因為５Ｇ投資的減少抵銷了固網支出的增加，而且業績後可能恢復回購應該

對股價有利，其強勁的資產負債表，淨現金佔市值的４０％以上，亦有具吸引力的１０％股息率

，在增長方面也具有高可見度，以及在行業中具有最佳的防禦性和流動性。

摩通又指，雖然中移動股價由年初至今已上漲１６％，但由於其具前景的股息政策，看到進

一步重估的潛力，建議投資者在當前水平買入。目標價由６０港元上調至７０港元，評級由「中

性」升至「增持」。



＊瑞銀：業績穩健派息增加，估值仍處谷底＊



瑞銀亦認為中移動派息有驚喜。而預計２０２２年資本支出僅按年增長０﹒９％，其中５Ｇ

資本支出下降５％，相信隨著５Ｇ資本支出的更大靈活性，可以在保持總資本支出穩定的同時，

增加對新業務的投資。中移動去年業績穩健、派息增加，提升股東回報，將其目標價由７５元上

調至８０元，評級「買入」。雖然股價年初至今上漲１６％，但估值仍處於２０２２年市盈率７

至８倍的谷底水平。

瑞信則指，中移動數字化轉型帶來增長可期，派息比率承諾正面，予「跑贏大市」評級，目

標價８５﹒６港元。花旗指中移動業績勝預期，繼續為行業首選股，予「買入」評級，目標價

７４﹒７港元。 野村則指其業績符預期，資本開支平穩，派息具上行空間，予「買入」評級，

目標價７２港元。麥格理就料提升５Ｇ滲透率不會帶動ＡＲＰＵ增長，予「跑贏大市」評級，目

標價６７﹒３港元。



＊富瑞：ＥＢＩＴＤＡ增速勝同業，惟今年資本支出不夠進取＊



另外，富瑞指，中移動去年第四季收入及純利均符合預期，而ＥＢＩＴＤＡ達８％的增速勝

預期外，更是內地三大電訊商中最高。去年全年派息４﹒０６元，按年增長２３﹒４％，不僅與

中電信２０２１年６０％的派息率相當，而且承諾在３年內將其提高到７０％，令市場感到驚喜

。

不過，富瑞指，管理層表示將繼續進行股票回購，但沒有承諾金額。另近年來缺乏進取的資

產註銷意味著在雙位數的Ｄ＆Ａ（折舊與攤銷）增長下，每股盈利增長可能較中電信

（００７２８）有所放緩。而今年的資本支出按年僅增長０﹒９％，較該行及市場預期高約２％

，增幅不如中電信和聯通進取。目標價由７０﹒４７港元下調８﹒２％至６４﹒６７港元，評級

「買入」，排名依次仍為中電信、中移動、中聯通（００７６２）。



＊林家亨：非常安全，收息股首選，惟沒可能爆升不適合短炒＊



國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》節目指，中移動派息

慷慨，相信中短期都會推動股價向上，惟與２０年前相比，基金經理已把其視為有固定收益股票

，和債券沒太大分別，公司有大量現金收入，不需擔心債務問題，龍頭地位不變，業務收益不受

經濟盛衰周期影響，屬非常安全收息股，如買來收息差不多是首選；而比較三隻中資電訊股，中

移動除息率最高外，資本財務報表亦較優勝，業務最大，穩健性最強。

中移動收市升３﹒０４％收報５６港元，７日累升１５﹒９４％，成交３９﹒６２億港元。

另中電信升１﹒２９％報３﹒１４港元，中聯通升１﹒０３％報３﹒９３港元。



撰文：經濟通採訪組、採訪組 整理：李崇偉

