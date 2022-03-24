【北水炒Ｄ乜】北水淨流入９﹒５億人幣，買藥明沽美團

《經濟通通訊社２４日專訊》今日恒指低開１５１點，報２２００２點。最高升７７點報
２２２３１點，最低跌２５３點報２１９００點。恒指收報２１９４５點，跌２０８點或
０﹒９４％。
按額度計算，北水全日淨流入９﹒５億元人民幣，減少８２﹒７％。北水淨買入最多的個股
依次是藥明生物（０２２６９）、中國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）；淨賣出
最多的依次是美團（０３６９０）、快手（０１０２４）、小鵬汽車（０９８６８）。
主板成交１４９９﹒５４億元減少１５﹒４％。其中港股通成交３９７﹒５億元，佔總成交
２６﹒５％。
藥明生物升６﹒２８％報６９﹒４元，北水淨買入７﹒７億元；中國移動升３﹒０４％報
５６元，北水淨買入３﹒７億元；騰訊控股跌５﹒９１％報３６６元，北水淨買入３﹒５億元。
美團跌５﹒８９％報１４７元，北水淨賣出９億元；快手跌４﹒０５％報７６﹒９５元，北
水淨賣出４﹒７億元；小鵬汽車跌０﹒７１％報１１１﹒３元，北水淨賣出３﹒８億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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藥明生物 （０２２６９） ７﹒７３
中國移動 （００９４１） ３﹒７０
騰訊控股 （００７００） ３﹒４７
中國電信 （００７２８） ０﹒９２
融創中國 （０１９１８） ０﹒７８
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －８﹒９６
快手 （０１０２４） －４﹒６６
小鵬汽車 （０９８６８） －３﹒７９
小米集團 （０１８１０） －１﹒１１
華潤啤酒 （００２９１） －１﹒０２
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