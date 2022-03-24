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即市新聞

24/03/2022 15:53

《美元走勢－羅明立》英鎊短期料１﹒３１╱１﹒３３之間波動

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１２１﹒７０　１２１﹒７１　１２０﹒９７
　　歐元╱美元　１﹒０９８５　１﹒１０１３　１﹒０９７５
　　英鎊╱美元　１﹒３２０５　１﹒３２１２　１﹒３１８２
　　美元╱瑞郎　０﹒９３３２　０﹒９３３３　０﹒９３０７
　　美元╱港元　７﹒８２４５　７﹒８２５３　７﹒８２２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》俄烏衝突持續，報告指烏軍奪回一些地區控制權，烏克蘭總統澤連斯基表示已
經準備好談判，以烏克蘭不尋求加入北約的承諾換取停火、俄方撤軍以及烏克蘭的安全要得到保
障；美國總統拜登將在比利時跟歐洲盟友討論對俄羅斯展開新的制裁。里海油管受損，可能停止
需要兩個月進行維修，環球原油供應影響，期貨價格上升，通脹憂慮及對經濟打擊令市場風險胃
納回落，加上聯儲局官員連日的強硬言論，美匯再次逼近９９水平。
　　英國２月ＣＰＩ按年由５﹒５％升至６﹒２％，創３０年新高，預期英國央行未來將繼續收
緊貨幣政策，但同時為減輕民眾的負擔，財相宣布一系列減稅措施。英鎊先升後回，由１﹒３３
掉頭跌超過１００點，估計短期在１﹒３１╱１﹒３３之間波動。歐元表現相對疲弱，可能要下
試１﹒０９００。
　　　　　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１０１０　１﹒０９１０　１﹒１０５５
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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