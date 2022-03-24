《美元走勢－羅明立》英鎊短期料１﹒３１╱１﹒３３之間波動

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２１﹒７０ １２１﹒７１ １２０﹒９７

歐元╱美元 １﹒０９８５ １﹒１０１３ １﹒０９７５

英鎊╱美元 １﹒３２０５ １﹒３２１２ １﹒３１８２

美元╱瑞郎 ０﹒９３３２ ０﹒９３３３ ０﹒９３０７

美元╱港元 ７﹒８２４５ ７﹒８２５３ ７﹒８２２０

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《美元走勢》俄烏衝突持續，報告指烏軍奪回一些地區控制權，烏克蘭總統澤連斯基表示已

經準備好談判，以烏克蘭不尋求加入北約的承諾換取停火、俄方撤軍以及烏克蘭的安全要得到保

障；美國總統拜登將在比利時跟歐洲盟友討論對俄羅斯展開新的制裁。里海油管受損，可能停止

需要兩個月進行維修，環球原油供應影響，期貨價格上升，通脹憂慮及對經濟打擊令市場風險胃

納回落，加上聯儲局官員連日的強硬言論，美匯再次逼近９９水平。

英國２月ＣＰＩ按年由５﹒５％升至６﹒２％，創３０年新高，預期英國央行未來將繼續收

緊貨幣政策，但同時為減輕民眾的負擔，財相宣布一系列減稅措施。英鎊先升後回，由１﹒３３

掉頭跌超過１００點，估計短期在１﹒３１╱１﹒３３之間波動。歐元表現相對疲弱，可能要下

試１﹒０９００。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１０１０ １﹒０９１０ １﹒１０５５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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