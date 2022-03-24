《美元走勢－羅明立》英鎊短期料１﹒３１╱１﹒３３之間波動

貨幣 東京收市 最高價 最低價
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美元╱日圓 １２１﹒７０ １２１﹒７１ １２０﹒９７
歐元╱美元 １﹒０９８５ １﹒１０１３ １﹒０９７５
英鎊╱美元 １﹒３２０５ １﹒３２１２ １﹒３１８２
美元╱瑞郎 ０﹒９３３２ ０﹒９３３３ ０﹒９３０７
美元╱港元 ７﹒８２４５ ７﹒８２５３ ７﹒８２２０
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《美元走勢》俄烏衝突持續，報告指烏軍奪回一些地區控制權，烏克蘭總統澤連斯基表示已
經準備好談判，以烏克蘭不尋求加入北約的承諾換取停火、俄方撤軍以及烏克蘭的安全要得到保
障；美國總統拜登將在比利時跟歐洲盟友討論對俄羅斯展開新的制裁。里海油管受損，可能停止
需要兩個月進行維修，環球原油供應影響，期貨價格上升，通脹憂慮及對經濟打擊令市場風險胃
納回落，加上聯儲局官員連日的強硬言論，美匯再次逼近９９水平。
英國２月ＣＰＩ按年由５﹒５％升至６﹒２％，創３０年新高，預期英國央行未來將繼續收
緊貨幣政策，但同時為減輕民眾的負擔，財相宣布一系列減稅措施。英鎊先升後回，由１﹒３３
掉頭跌超過１００點，估計短期在１﹒３１╱１﹒３３之間波動。歐元表現相對疲弱，可能要下
試１﹒０９００。
貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價
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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１０１０ １﹒０９１０ １﹒１０５５
美元兌日圓 觀望
英鎊兌美元 觀望
美元兌瑞郎 觀望
澳元兌美元 觀望
紐元兌美元 觀望
美元兌加元 觀望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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