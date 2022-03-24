《國企紅籌》華潤啤酒去年多賺１﹒２倍，派息０﹒３０２元人幣

《經濟通通訊社２４日專訊》華潤啤酒（００２９１）公布截至去年１２月底止全年業績，
純利約為４５﹒８７億元（人民幣．下同），按年升１１９％，每股基本盈利１﹒４１元，派末
期息０﹒３０２元，全年共派０﹒５６６元，按年升１１９％。
期內，收入為３３３﹒８７億元，按年增６﹒１６％。（ｈｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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