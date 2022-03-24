  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/03/2022 12:22

《國企紅籌》華潤啤酒去年多賺１﹒２倍，派息０﹒３０２元人幣

　　《經濟通通訊社２４日專訊》華潤啤酒（００２９１）公布截至去年１２月底止全年業績，
純利約為４５﹒８７億元（人民幣．下同），按年升１１９％，每股基本盈利１﹒４１元，派末
期息０﹒３０２元，全年共派０﹒５６６元，按年升１１９％。
　　期內，收入為３３３﹒８７億元，按年增６﹒１６％。（ｈｌ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告24/03/2022
中移動派息有驚喜　摩通叫增持　花旗最牛看74.7元
FOCUS24/03/2022
【FOCUS】港府看守心態迎第六波　港人苦海未盡唯自求多福
專訪24/03/2022
【即市專訪】中美關係轉差？潘鐵珊料中概股已見底！優先吸納兩股（有片）
生財有道24/03/2022
騰訊 VS 中移動？林家亨教你點揀！（有片）
香港要聞24/03/2022
【新冠肺炎】林鄭再向中央提出中醫專家援港　不強制求診病人打針
財經熱話24/03/2022
海底撈盈轉虧大削門店止血　九毛九績優增派息券商畀讚
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金