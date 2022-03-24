李嘉誠斥逾１億元增持長實（０１１１３）共１９８﹒２５萬股

《經濟通通訊社２４日專訊》長和系於上周四（１７日）公布去年全年業績，長和系主席李

嘉誠於績後再增持長實（０１１１３）股權。據聯交所資料顯示，一間由李嘉誠全資擁有公司於

３月１８日、２１日及２３日，以平均價每股５２﹒４５８７元、５２﹒４８２９元及

５２﹒３８８７元購入長實共１９８﹒２５萬股，涉資逾１億元。

李嘉誠根據證券及期貨條例，被視作持有長實之權益由４６﹒４５％增至４６﹒５％。

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