【新冠疫苗】希慎夥華懋提供加路連山道地建短期社區疫苗接種中心

《經濟通通訊社２４日專訊》希慎興業（０００１４）聯同華懋集團，向政府提供其合資的

加路連山道項目地皮，在銅鑼灣設立一個新的短期社區疫苗接種中心。該中心設有１８個接種間

，是現時位處私人物業內最大的一個。這個疫苗接種中心的建設和設置費用，由希慎和華懋承擔

。

希慎於今年２月與公務員事務局合作，於禮頓中心設立首個由私人業主支持的社區疫苗接種

中心，而華懋則與荃灣民政事務處於荃灣西如心酒店舉辦社區疫苗接種日。有見這些位處黃金地

段的設施深受市民受歡迎，希慎聯同華懋向公務員事務局提議增設一個規模更大的疫苗接種中心

，並得到政府的全力支持。

希慎執行董事兼首席營運總監呂幹威表示，集團的團隊能夠在如此短時間內規劃及完成這個

項目，實在值得自豪。希慎興業的願景是將加路連山道項目建設成為銅鑼灣的城市綠洲，而在有

需要時使用其主要物業組合支持社區。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，集團除了作出捐贈外，亦積極善用旗下物業場地

設立社區抗疫設施。今次與希慎攜手協助政府在短時間內，於加路連山道物業設立全港私人物業

內最大的臨時社區疫苗中心，預料能服務數以十萬計的市民，相信對提升疫苗接種率有很大幫助

，令社會可以更快回復正常。（ｂｉ）

