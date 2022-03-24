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24/03/2022 15:08

【大行報告】中移動承諾提升派息比率，一文盡掌握大行觀點！

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國移動（００９４１）昨日公布業績，去年純利增７﹒７％
至１１６１﹒４８億元人民幣，派息有驚喜，末期股息按年大增３８％至每股２﹒４３元，全年
合共派４﹒０６元，按年增加２３﹒４％。
　　中移動去年全年現金分紅佔股東應佔利潤比例為６０％。公司表示，為更好地回饋股東、共
享發展成果，公司充分考慮盈利能力、現金流狀況及未來發展需要，２０２１年起三年內以現金
方式分配的利潤逐步提升至當年公司股東應佔利潤的７０％以上。大行普遍認為，中移動承諾將
派息比率於３年內提升至７０％令人驚喜。

＊摩通上調中移動目標價至７０元，股息政策有重估潛力＊

　　摩根大通發表報告指，中移動去年２３％的每股派息增長，以及承諾在２０２３年把派息比
率從去年的６０％提高到最少７０％的承諾，對市場來說屬正面驚喜，將其目標價由６０元上調
至７０元，並將評級由「中性」升至「增持」。
　　該行表示，其今年的資本支出預算沒有預期那麼緊張，因為５Ｇ投資的減少抵銷了固網支出
的增加，而且業績後可能恢復回購應該對股價有利，其強勁的資產負債表，淨現金佔市值的
４０％以上，亦有具吸引力的１０％股息率，在增長方面也具有高可見度，以及在該行業中具有
最佳的防禦性和流動性。該行又指，中移動的股價由年初至今已上漲１６％，而由於其具前景的
股息政策，看到進一步重估的潛力，並建議投資者在當前水平買入。

＊中移動上季盈利符預期，削目標價逾８％＊

　　富瑞指，中移動去年第四季收入及純利均符合預期，而ＥＢＩＴＤＡ達８％的增速勝預期外
，更是內地三大電訊商中最高。此外，管理層表示將繼續進行股票回購，但沒有承諾金額。該行
將其目標價由７０﹒４７港元下調８﹒２％至６４﹒６７港元，評級「買入」，排名仍依次為中
電信、中移動、中聯通（００７６２）。
　　報告指，中移動宣布去年全年派息４﹒０６元，按年增長２３﹒４％，不僅與中電信去年
６０％的派息率相當，而且承諾在３年內將其提高到７０％，令市場感到驚喜。最新預測，未來
３年中移動的收益率將分別為７﹒７％、９﹒７％及１０﹒７％。

表列大行對中國移動績後最新評級及目標價：
　大行　　　　評級　　　　　目標價（元）　　　　　　　　　　分析重點　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
富瑞　　　　　　買入　７０﹒４７→６４﹒６７業績符預期，今年資本支出預算不如同業進取
摩根大通　中性→增持　　　　　　　６０→７０　３年內派息比率提高到最少７０％令人驚喜
花旗　　　　　　買入　　　　　　　　７４﹒７　　　　　　業績勝預期，繼續為行業首選股
野村　　　　　　買入　　　　　　　　　　７２業績符預期，資本開支平穩，派息具上行空間
麥格理　　　優於大市　　　　　　　　６７﹒３　　料提升５Ｇ滲透率不會帶動ＡＲＰＵ增長
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃｗ）

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