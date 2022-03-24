外媒：吉利正評估俄羅斯市場前景，已暫停白俄工廠運營

《經濟通通訊社２４日專訊》英國《金融時報》引述吉利報道，吉利正評估其在俄羅斯的未

來，並已暫停在白俄羅斯一家工廠的運營，該工廠向俄羅斯出口。

報道指，吉利將考慮潛在的供應鏈問題及俄羅斯市場狀況。公司仍在關注局勢，每一個因素

都將考慮在內。（ｃｌ）

