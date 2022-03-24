【夜期時段】即月期指最新報２１９３８點，升２點，低水８點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１９４２點，升６點，低水４點

，最新報２１９３８點，升２點，低水８點，合約成交４１４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７５２５點，無升跌，低水３點，最新報７５２９點，升４

點，高水１點，合約成交６７５張。

