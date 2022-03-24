《再戰明天》拜登訪問波蘭，美團中石化公布業績

《經濟通通訊社２４日專訊》拜登訪問波蘭，及美團中石化公布業績，料為周五（２５日）

市場焦點。

各國重要經濟活動方面，美國總統拜登將訪問波蘭與總統杜達會面，討論俄羅斯入侵烏克蘭

的問題。本港時間周五４：００ｐｍ，歐洲央行管理委員會委員暨西班牙央行總裁德科斯發表講

話。晚上１０：００ｐｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯參加「貨幣政策和金融穩定挑戰」的

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＊美國公布密歇根大學消費者信心指數＊



數據方面，周五本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布２月貨幣供應Ｍ３，年率升幅料由

６﹒４％收窄至６﹒３％。同一時間，德國公布３月ＩＦＯ－企業信心指數，料由９８﹒９降至

９４﹒２。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布２月成屋待完成銷售，月率料由下滑５﹒７％改

善至升１％；３月密歇根大學消費者信心指數料由６２﹒８降至５９﹒７。

在本港，明日公布業績的公司有：商湯（０００２０）、太保（０２６０１）、中建築

（０３３１１）、交銀（０３３２８）、美團（０３６９０）、中石化（００３８６）、龍湖

（００９６０）等。（ｗａ）

