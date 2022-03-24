華潤啤酒：不排除個別產品在局部地區提價，３月行業迎低潮

《經濟通通訊社２４日專訊》華潤啤酒（００２９１）首席執行官侯孝海在業績會議上表示

，原材料成本於去年大幅上漲，集團已在去年９月部署中檔啤酒全面提價。但隨著原材料和包裝

物成本近期進一步上升，集團不排除在旺季後開始對局部的地區或個別產品進行漲價，但強調提

價計劃將不會比去年激烈和廣泛。

侯孝海指，去年集團中高檔酒銷量增長２７﹒８％，已進一步消化原材料和包裝的成本壓力

。但隨著疫情的影響以及俄烏衝突等因素下，全球原材料成本達到歷史高點，尤其是以鋁、紙和

大麥麥芽為三個為主要核心原材料和包裝物增長幅度較大，令旗下雪花啤酒成本上升接近１５億

元。

對於行業今年發展，侯孝海指，今年１、２月份啤酒行業呈現較繁榮跡象，銷量亦有雙位數

的增長，反映中國消費動力強勁。但到３月份，深圳、上海、福建等地疫情頻發，多個城市採取

封閉性措施，特別是夜場和餐飲受到了較大的抑制，形容中國啤酒產業當月迎來低潮。但他相信

，今波疫情防控時間不會特別長，對今年整體啤酒行業趨勢持謹慎樂觀看法，預料疫情受控後，

啤酒銷量和高端化速度將立即恢復增長。



＊產能優化成常態，今年或關閉２－３間酒廠＊



華潤啤酒在去年度停止營運５間啤酒廠。侯孝海表示，產能優化是雪花啤酒「３＋３＋３」

戰略中的重要舉措，關閉的５家酒廠主要分布在華東、華中地區，這些酒廠都需要優化規劃或淘

汰的。他強調，往後產能優化將成為雪花啤酒的常態化工作，２０２２年酒廠關閉數量會按年減

少，預計關閉約２－３間，甚至更少。

侯孝海又指，在集團高端化的過程當中，雪花啤酒通過品牌重塑以及與喜力的合作，於

２０１９底正式形成中國及國際品牌的高端品牌群，更在２０２０、２０２１年疫情期間實現絕

地反擊和彎道超車。他指出，雪花啤酒的高端化速度、質量和規模均勝超預期，過去預期要到

２０２５年才實現２００萬噸的銷量目標，但現時預計將提早在今年便能實現。（ａｃ）



