【企業盈警】中國派對文化（１５３２）料去年虧損縮至二千萬人幣

《經濟通通訊社２４日專訊》中國派對文化（０１５３２）發盈警，預期２０２１年度錄得

虧損淨額減少至不高於２０００萬元人民幣，而２０２０年度則錄得虧損淨額約６８４０萬元人

民幣。

集團認為，２０２１年度的財務表現的預期改善主要由於相比２０２０年同期，物業、廠房

及設備以及投資物業確認的減值虧損總額減少；及相比２０２０年同期，貿易應收款項的預期信

貸虧損撥備增加。（ａｃ）

