【企業盈警】中國派對文化（１５３２）料去年虧損縮至二千萬人幣

《經濟通通訊社２４日專訊》中國派對文化（０１５３２）發盈警，預期２０２１年度錄得
虧損淨額減少至不高於２０００萬元人民幣，而２０２０年度則錄得虧損淨額約６８４０萬元人
民幣。
集團認為，２０２１年度的財務表現的預期改善主要由於相比２０２０年同期，物業、廠房
及設備以及投資物業確認的減值虧損總額減少；及相比２０２０年同期，貿易應收款項的預期信
貸虧損撥備增加。（ａｃ）
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