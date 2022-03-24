京東物流擬配售最多４億美元新股，另與京東集團訂新股認購協議

《經濟通通訊社２４日專訊》京東物流（０２６１８）公布，擬配售新普通股，總金額最高
約為４億美元，折合約３１﹒２億港元。
此外，公司擬與京東集團（０９６１８）全資附屬公司一同簽訂認購協議，按配售的相同每
股價格認購公司將予發行的新普通股，總購買價最高約為現金７億美元。配售事項及認購事項均
受市況影響，且並非互為條件。（ａｃ）
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