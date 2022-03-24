【新冠肺炎】陳肇始感謝中央支援３款中藥，聯同中醫業界推動工作

《經濟通通訊社２４日專訊》食物及衞生局局長陳肇始表示，感謝中央支援３款抗疫中成藥

，將聯同醫管局及醫業界持份者總動員推動相關抗疫工作。

陳肇始表示，目前醫管局中醫診所教研中心在全港１８區有１８間診所，提供中醫門診服務

，不時聯同地區康建站舉辦活動。中醫藥發展基金約５億元，將優先批出防疫有關項目，如中醫

防感染服務、提供中醫防感染設備、鼓勵用科技遙距診療，其中浸會大學為港人提供防感染藥方

，正積極研究提升生產量，港府樂意提供便利及統籌派發「防感方」予市民。



＊家居隔離提供免費診症＊



陳肇始又指，中醫藥發展基金已推出計劃，讓中醫師為家居隔離人士提供免費診症服務。安

老院舍在第五波疫情有不同程度的爆發，對安老院舍的影響甚大，醫管局迅速牽頭，透過大學、

中醫藥業界、中醫學會及非政府機構等社區中醫服務提供者，動員參與「安老院舍中醫診療服務

」，為確診的安老院舍院友及院舍職員提供遙距中醫診症或外展中醫服務，讓留在安老院舍的年

長輕症患者，能及時接受中醫藥治療，從而紓緩公立醫院的壓力，至今已有１６０多間院舍參加

，診療次數超過３２００次。（ｈｙ）

