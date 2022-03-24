  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/03/2022 11:42

【新冠肺炎】陳肇始感謝中央支援３款中藥，聯同中醫業界推動工作

　　《經濟通通訊社２４日專訊》食物及衞生局局長陳肇始表示，感謝中央支援３款抗疫中成藥
，將聯同醫管局及醫業界持份者總動員推動相關抗疫工作。
　　陳肇始表示，目前醫管局中醫診所教研中心在全港１８區有１８間診所，提供中醫門診服務
，不時聯同地區康建站舉辦活動。中醫藥發展基金約５億元，將優先批出防疫有關項目，如中醫
防感染服務、提供中醫防感染設備、鼓勵用科技遙距診療，其中浸會大學為港人提供防感染藥方
，正積極研究提升生產量，港府樂意提供便利及統籌派發「防感方」予市民。

＊家居隔離提供免費診症＊

　　陳肇始又指，中醫藥發展基金已推出計劃，讓中醫師為家居隔離人士提供免費診症服務。安
老院舍在第五波疫情有不同程度的爆發，對安老院舍的影響甚大，醫管局迅速牽頭，透過大學、
中醫藥業界、中醫學會及非政府機構等社區中醫服務提供者，動員參與「安老院舍中醫診療服務
」，為確診的安老院舍院友及院舍職員提供遙距中醫診症或外展中醫服務，讓留在安老院舍的年
長輕症患者，能及時接受中醫藥治療，從而紓緩公立醫院的壓力，至今已有１６０多間院舍參加
，診療次數超過３２００次。（ｈｙ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞24/03/2022
【新冠肺炎】林鄭再向中央提出中醫專家援港　不強制求診病人打針
財經熱話24/03/2022
海底撈盈轉虧大削門店止血　九毛九純利倍升增派息　股價同飆逾半成
大行報告24/03/2022
【大行炒D乜】騰訊績後大行叫Buy卻削目標價　click入嚟睇下
開市Good Morning24/03/2022
林家亨：騰訊最壞時間已過360元宜部署　微博消息影響不大
財經熱話24/03/2022
【虛幣世界】主要加密貨幣橫盤，印度監管比特幣料阻礙發展
中國故事23/03/2022
《神州經脈》審計僵局中國或讓步　中興勝訴緩刑期滿　滬指六連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金