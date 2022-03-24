【新冠疫苗】林鄭：暫無計劃將疫苗通行證擴闊至醫院或急症室病人

《經濟通通訊社２４日專訊》對於有傳港府擬將疫苗通行證擴大適用範圍至公立醫院及診所

，到訪者及病人須已打針，行政長官林鄭月娥表示，疫苗通行證是一個手段推高接種率，行使疫

苗通行證時，港府會小心考慮市民有必須使用的服務，故暫時無計劃將疫苗通行證加諸病人。

（ｈｙ）

