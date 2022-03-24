【新冠肺炎】林鄭：疫情高峰做全民檢測不符效益，不排除日後推行

《經濟通通訊社２４日專訊》行政長官林鄭月娥表示，第五波疫情來得很急，當時沒有做全
民檢測的能力，而專家指可在疫情尾後時做，現時仍處於籌備階段，包括了解檢測的位置，故不
排除日後會推行。她又強調只是暫緩，並非覺得沒有用。（ｈｙ）
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