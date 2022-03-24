《小傳日記》魚缸全日上上落落，分注吸納夠值博？

《小傳日記》今日魚缸跌幅雖然唔算好大，但係全日都好上上落落。以為ＱＱ

（００７００）噚日份業績唔太靚仔今日會勁插，點知又唔係好跌得落，都係低開４巴仙左右，

恒指就低開百五點到。之後恒指就上上落落好犀利，上晝早段試過收窄到得返幾十點，之後又跌

返落去，臨近食飯前又升返，結果半日係收高。但係食完飯返嚟又再跌過，總之全日就喺兩萬二

關口上面好淡開戰，最後恒指都係隊穿２２０００，收報２１９４５，跌２０８點。

魚缸呢排業績期，加上依家中美關係尷尬，年尾又到花旗國中期選，Ｓｌｅｅｐｙ Ｊｏｅ

終於要起身做嘢爭選票，所以就促成中美傾掂數，所謂「選舉近了」咪咁解囉！所以今個禮拜香

江魚缸真係非常熱鬧，日日總成交額都過１４００億，有返生氣唔少。

而今日都係已經「封缸」好一排嘅俄股復市嘅大日子，有３３隻股可以買賣，不過就唔可以

沽空，話費事畀人走資喎。記得之前大跌嗰陣，嗰邊直頭有股佬上電視ｌｉｖｅ緊嗰陣，當眾以

水代酒借酒消愁，睇見到慘。不過今日嗰邊一開市就大升超過一成，唔知個股佬有無高興返啲呢

？不過嗰邊咁興起，香江呢邊俄鋁（００４８６）都即時起哄，三點之後一度勁飆兩成，更加兩

次觸發市調！

睇嚟魚缸２２０００至２２５００之間都仲有好重沽壓，呢兩日挑戰上去都未成功，不過如

果睇好後市嘅，而家都可以話係分注吸納嘅好時機嚟，請請！



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