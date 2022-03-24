【新冠肺炎】本港新增１３０７４宗確診，核酸檢測陽性５７３２宗

《經濟通通訊社２４日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增

１３０７４宗確診個案，包括５７３２宗核酸檢測陽性，７３４２宗快測呈報陽性，當中有１宗

輸入案例，其餘都是本地個案。

確診個案中，有８０５宗由醫管局確診，３５３宗由公共衞生化驗處確診，４５７４宗由私

營化驗所確診。公共衞生化驗處分析了１２１６宗個案，當中有１宗涉Ｌ４５２Ｒ變異病毒株，

１１９１宗懷疑Ｏｍｉｃｒｏｎ感染，２４宗病毒量太低或未完成分類。第五波累計１０８﹒９

萬宗確診，包括６９﹒８萬宗核酸檢測陽性，３９萬宗快測呈報陽性。



＊新增３間安老院舍爆疫＊



歐家榮表示，新增３間安老院舍爆疫，包括１間老人院院舍，２間殘疾人士院舍，涉３８名

院友及２３名員工。第五波累計７８２間老人院院舍爆疫，過去兩周共６０間老人院院舍出現個

案，佔全港老人院院舍７﹒５％，涉１２６０名院友及２５７名員工；第五波累計２８４間殘疾

人士院舍爆疫，過去兩周共３５間殘疾人士院舍出現個案，佔全港殘疾人士院舍１０﹒４％，涉

６９２名院友及２５５名員工。（ｈｙ）

