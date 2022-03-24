【新冠肺炎】歐家榮：確診徘徊在高水平，看不到持續一路向下趨勢

《經濟通通訊社２４日專訊》衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，新冠肺炎確診宗
數仍徘徊１﹒２萬至１﹒４萬宗新增個案，比先前３月頭高峰期水平有所回落，但看不到持續下
降趨勢，仍徘徊在較高水平，代表社區仍持續出現傳播，市民稍有鬆懈，便容易出現反彈。
＊當局稍後分析死亡個案＊
歐家榮指，本港新冠疫情死亡率與外地相若，當局稍後會分析死亡個案，判斷死者死亡原因
是否由新冠病毒形成。（ｈｙ）
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