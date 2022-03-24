《真知灼見－溫灼培》俄國售能源以盧布支付，將帶來甚麼影響？

《真知灼見》俄羅斯總統普京周三（２３日） 表示，將要求這些「非友善」國家，當購買

俄羅斯天然氣時，必須以俄羅斯盧布作支付。普京指，所有先前簽署的合約價格將維持不變，只

是貨幣將轉為以盧布交收。普京已下令俄羅斯政府及中央銀行在一星期內就上述計劃定出一個可

行方案。據俄羅斯天然氣供應商Ｇａｚｐｒｏｍ指，現時其下天然氣銷售中，５８％是收取歐元

，３９％是收美元，３％是收英鎊。受上述消息影響，國際天然氣價格及俄羅斯盧布匯率周三晚

顯著上升，相反歐元及英鎊則有所下跌。



＊重點看歐盟取向＊



上述消息將如何影響金融市場？首先，受影響最大的始終是歐盟，因為歐盟是最依賴俄羅斯

的天然氣供應。倘若歐盟堅持除了能源以外其他方面要繼續制裁俄羅斯，不與俄羅斯貿易，這樣

歐盟便不能賺取足夠盧布以支付俄羅斯能源，歐盟就可能會即時陷入困境。



＊日後歐俄貿易上將減用歐元增用盧布＊



相反，如歐盟想繼續取得俄羅斯天然氣供應，歐盟不單要取消對俄羅斯的制裁，更要加大貨

品供應賣予俄羅斯以賺取足夠盧布作為天然氣價格的支付。現今，在歐盟與俄羅斯的貿易中，多

以歐元或美元作為交易貨幣。但幾可肯定按照上述轉變，日後可能會多用了盧布。而在這樣的轉

變下盧布的地位料將有所提升，相反歐元及美元的地位反會有所下降，當中料最受影響是歐元。

所以這一轉變實在可視為利淡歐元因素。

換言之，倘普京最終一旦落實決定售賣天然氣只收盧布，如歐盟不願意接受，歐洲經濟將即

時陷入困境。歐洲作為全球第三大經濟體，其經濟轉差全球投資氣氛隨之轉差料是無可避免。而

能源價格大升也將會為全球帶來龐大通脹不利經濟發展。當然，歐元匯價亦將首當其衝遭到衝擊

。相反，如歐盟願意接受普京安排以盧布支付天然氣，即西方對俄羅斯的制裁將不攻自破，能源

價格料將回落，投資氣氛或有望改善。這情況下料歐元也可作出某程度上反彈，但長遠走勢仍是

不利，因部分歐元的使用佔比將被盧布所取締。

往後我們要注意，是普京就上述計劃所定出的執行細節，及當然同為重要是歐盟最終是否願

意接受新安排。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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