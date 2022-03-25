【俄烏開戰】普徠仕：俄潛在債務違約風險，新興市場短期或續波動

《環富通基金頻道２５日專訊》普徠仕新興市場債券投資組合專家Ｂｅｎ Ｒｏｂｉｎｓ發

表對於俄羅斯債務違約的可能性以及其對新興市場潛在影響的觀點。

早前市場揣測俄羅斯可能陷入違約風險，其後該國已支付兩隻美元債券的票息，令市場緊張

情緒降溫，債券價格隨即反彈。然而，這不應被解讀為該國將以相同方法處理總額超過４００億

美元的其他外幣債券。俄羅斯在烏克蘭持續的戰事，導致該國以外幣計價的政府債券價格急跌，

甚至出現較高的違約風險。即使如此，主權債務違約仍是極為罕見的事件；假如俄羅斯宣布違約

，將是該國自１９９８年以來首次發生。



＊資金從新興市場債市流出，通脹壓力或致進一步加息＊



新興市場或將維持短期波動。烏克蘭危機和美國聯儲局等主要央行收緊貨幣政策，正在衝擊

投資情緒，令近期的新興市場債券息差有所擴闊，導致資金持續從新興市場的債券市場流出，這

一趨勢在短期內或會繼續。摩根大通將於３月３１日在新興市場指數中剔除俄羅斯債券，普徠仕

正在評估這一決定對於其他新興市場的影響。

烏克蘭局勢或將通過兩種方式對新興市場帶來更廣泛的影響：大宗商品價格和資金流。對於

印度等大宗商品進口國來說，大宗商品價格上升將對貿易帶來負面衝擊，或將導致相關國家收入

減少、推升通脹，令經濟活動放緩。對於巴西等大宗商品出口國來說，大宗商品價格攀升則會對

貿易帶來正面影響，或將推動經濟活動和改善信貸質素。通脹壓力或將導致新興市場央行進一步

加息，並在更長時間內維持較高利率。到目前為止，鑑於更進取的加息步伐在一定程度上得到反

映，新興市場當地利率僅出現輕微調整。



＊仍看好新興市場債券，面對波動應著重基本因素研究＊



面對市場波動，關鍵是秉持投資流程，以基本因素研究為基礎，並堅持長線投資。近期息差

擴闊有助改善新興市場其他債券的估值，因此對該資產類別保持正面看法。新興市場債券目前的

孳息率及息差水平，令其較其他固定收益資產類別更具吸引力。（ｗａ）

