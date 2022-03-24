《保險睿見－謝佩蘭》提供到位緩解措施，全方位與大眾齊心抗疫

《保險睿見》全球面對Ｏｍｉｃｒｏｎ的挑戰，本地第五波疫情仍未見穩定，不同階層在各

方面都受到若干程度的影響，此時此刻有能力的機構更應行前一步，發揮社會企業責任，從不同

層面，關顧不同持份者的需要，努力尋求最直接的方法，推行全方位抗疫支援措施，與社會大眾

齊心抗疫。



＊支援基層長者及弱勢社群＊



面對史無前例的挑戰，市民都感到前所未有的憂慮，包括日常用品是否足夠、自身及家人的

健康，甚或經濟大受影響等。而其中面對困難而又最欠缺支援的，非基層長者、殘疾人士及弱勢

社群人士莫屬。作為有責任的企業，在這個關鍵時刻更加需要挺身而出，透過慈善捐助全力為他

們作應急支援，例如有保險公司捐贈合共４０００萬港元予仁愛堂及香港社會服務聯會，全力支

援長者、殘疾人士及弱勢社群在疫情期間的逼切需要。若社會上不論大小企業都按各自的能力，

援助有需要人士，集腋成裘定可令更多受惠人士在疫情下不但在物資和情緒上適時獲得所需，更

可感受到各界對他們的關懷。



＊住院保障的特別賠償安排＊



除了生活上的即時支援可解燃眉之急外，為客戶提供到位的保障措施，更是刻不容緩。若不

幸確診２０１９冠狀病毒病的人士，除了入住公立醫院外，亦可能會於醫院管理局指定的社區治

療設施－亞洲國際博覽館的社區治療設施、北大嶼山醫院香港感染控制中心、大嶼山竹篙灣檢疫

中心、青衣社區隔離設施、新田社區隔離設施、港珠澳大橋香港口岸人工島社區隔離設施以及粉

嶺社區隔離設施接受隔離治療。此時為客戶主動提供住院保障的特別賠償安排，讓他們因應其醫

療保單條款享有與一般住院無異的保障，更能讓他們可專注及安心接受治療。



＊提供「免費疫苗副作用防護保障」＊



疫情擴大令不少人都意識到接種疫苗可加強保護，早在２０１９冠狀病毒病最初出現時，已

有保險公司為所有合資格香港及澳門的客戶，提供「免費疫苗副作用防護保障」，包括最新

２０１９冠狀病毒病疫苗、季節性流感疫苗、乙型肝炎疫苗等在香港及澳門處方及注射之認可疫

苗，客戶無需登記，便可自動享有保障。此舉可紓緩大眾對接種疫苗的疑慮，同時感受到背後有

可靠的支持。



＊遙距視像醫療服務減風險＊



大眾減少外出，避免感染風險，在非常時期為香港指定客戶、員工及財務策劃顧問提供「遙

距視像醫療服務」，處方藥物更可安排送遞至其香港居所，留家抗疫也能獲得適切醫療服務，可

令患者不用感到徬徨無助。

由此可見，保險業除了在客戶的健康旅程中，參與同行，發揮為健康護航的作用外，在關鍵

時刻迅速行動，提供到位的措施，與大眾攜手共同面對挑戰，是企業幫助大眾實踐「健康長久好

生活」的最大願景。深信只要各方繼續抱持共同戰勝疫情的決心，定必可以一起跨過這難關。

《友邦香港及澳門首席客戶、策略及轉型官 謝佩蘭》



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