《積金攻略－黃煥儀》壯大退休儲備，踏出第一步

《積金攻略》積金局主席劉麥嘉軒在其最新網誌中，鼓勵打工仔在強制性供款以外，善用可

扣稅自願性供款（Ｔａｘ－ｄｅｄｕｃｔｉｂｌｅ Ｖｏｌｕｎｔａｒｙ

Ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎｓ（ＴＶＣ）），以壯大退休儲備。以一名單身強積金成員為例，如

果月入５萬元，每月撥出１０％，即５０００元作出ＴＶＣ供款，假設平均每年投資回報為

４﹒３％，１０年後ＴＶＣ帳戶累計權益便有７４﹒５萬元，２０年後更有１８８萬元。

事實上，愈來愈多打工仔意識到，只靠強制性供款作為退休儲備並不足夠，還需配合世界銀

行提出的其他退休保障支柱，例如自願性的儲蓄制度，ＴＶＣ便是選擇之一，退休生活質素才不

致於大降，因此，ＴＶＣ自２０１９年４月推出以來，帳戶數目及供款金額均節節上升。



＊ＴＶＣ供款高於ＭＰＦ上限＊



根據積金局統計，截至２０２１年１２月，ＴＶＣ帳戶共有５﹒８萬個，比起上年同期的

４﹒４萬個，按年增加超過三成；然而，以計劃成員總數為４５８﹒６萬計算，開設ＴＶＣ帳戶

的比例，只得１﹒２８％，當中還包括一個成員可能持有多於一個ＴＶＣ帳戶，反映ＴＶＣ遠遠

未稱得上普及。

不過，從ＴＶＣ供款金額看，開設了相關帳戶的成員，卻完全了解到ＴＶＣ對壯大退休儲備

的重要性。２０２１年ＴＶＣ供款總額為２５﹒４１億元，比起上年同期的１９﹒５３億元，按

年增加超過三成，即是供款增速與帳戶增速持平；以此計算，每個ＴＶＣ帳戶去年平均供款

４﹒３８萬元，相當於每月平均供款約３６５０元，遠遠高於強制性供款的１５００元上限。



＊ＴＶＣ方便、靈活、簡單，扣稅之餘亦壯大退休儲備＊



管理ＴＶＣ非常方便，成員可自由選擇設有可扣稅自願性供款的強積金計劃，直接向受託人

開立帳戶及供款，毋須經由僱主轉交供款。成員亦可隨時將整筆ＴＶＣ轉移至其他強積金計劃的

ＴＶＣ帳戶。值得注意的是，分開四個季度來看，２０２０年與２０２１年全年當中，ＴＶＣ供

款皆以第一季度最多。究其原因，其一或與打工仔年尾收到雙糧或花紅有關，另外就是ＴＶＣ提

供稅務優惠，每個課稅年度，與合資格延期年金（ＱＤＡＰ）合計的扣稅上限為６萬元，以最高

稅階１７﹒５％計算，可節省１０２００元稅款，吸引成員趕在課稅年度結束前供款，賺盡免稅

額。

其實，ＴＶＣ的好處，除了提供稅務優惠外，還在於供款極具彈性，可不定期不定額進行供

款，視乎成員當前財政狀況而定，充裕時增加供款，緊絀時減少供款，甚至停止或重新供款，因

時制宜。

至於ＴＶＣ的壞處，很多人認為是提取欠缺彈性，累計權益與強積金帳戶一樣，要到６５歲

才能提取，除非附合提早提取的６個情況，例如提早退休、永久離港等。不過，調轉來看，這其

實也是好處，因為成員不能隨便提取權益，便能達到壯大退休儲備之效。

總括而言，成員不妨趁３月課稅年度完結前開設ＴＶＣ帳戶，享受稅務優惠之餘，更重要是

為壯大退休儲備踏出第一步。不過，成員應按照年齡、投資經驗等，決定是否開設ＴＶＣ帳戶。

例如臨近退休人士，隨著承受短期投資風險的能力較低，且看近年強積金基金的回報便十分波動

，選擇回報較平穩的投資工具可能更為適合；相反，年輕人的風險承受能力較高，因為距離退休

的日子尚有三、四十年，可盡享平均成本法及複息效應的好處。

《環一財富管理有限公司產品分銷及策略部主管 黃煥儀》



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