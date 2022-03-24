《投資原理－陳榮達》政策驅動，基建電訊新能源現中長線投資價值

《投資原理》環球市場正面對眾多不確定性影響。雖然俄烏衝突、海外監管壓力、通脹高企

等不利因素仍未完全消除，但受地緣政治事件驅動的避險情緒向來相對短暫，中美在監管問題上

又取得積極進展，投資情緒不像以往般審慎。隨著中央在兩會期間明確提出今年的經濟增長目標

，並提出多項措施刺激經濟，投資者不妨將焦點放在受惠於政策的結構性主題。

全國兩會於今月初在北京召開，政府設定今年經濟增長目標為５﹒５％左右，全年通脹目標

約３％。中國新增確診個案上升，短期內無疑會對經濟造成衝擊，一度為股票市場帶來波動。然

而，考慮到中央採取嚴格的病毒清零政策，參考２０２０年第一次新冠肺炎爆發，清零政策很大

程度上均能在短期內取得成效，經濟活動亦隨即展開復甦。加上現時疫情並沒有向全國蔓延的趨

勢，國內經濟活動應將很快回復正常。



＊封城或致經濟放緩，料中央加大寬鬆力度＊



鑑於三月份的經濟數據有可能因封城而出現放緩，並同時考慮到中央過往所提出的經濟增長

目標均能達成，加上在穩經濟的基調下，預期中央將會加大寬鬆力度支持經濟。相對西方國家，

中國的通脹壓力比較輕微，後者無疑更有空間實施寬鬆政策。

中央於兩會期間宣布，今年的支出規模較去年擴大逾２萬億元（人民幣．下同），按年增加

８％，２０２０年及２０２１年僅分別上升２﹒８％及０﹒３％。

支出方面，今年基建開支預期增長４﹒９％，而２０２１年的增幅僅１﹒７％。截至今年３

月２２日，地方債發行規模已超過１﹒５萬億元，約為去年同期兩倍。在財政支出及地方政府專

項債的配合，基建投資有望加速，支持國內交通網絡及工業園區的建設需求，特別農村的道路更

新及供水供電系統。中央對增加基礎設施支出的積極態度，預料能推動行業估值上升。



＊數字經濟規模擴張，利好新能源電訊產業＊



數字經濟近年成為中央重要的發展領域，５Ｇ基站、數據中心、人工智能（ＡＩ）及特高壓

電網等新基建領域亦獲得財政支持。根據《十四五數字經濟發展規劃》，數字經濟核心產業增加

值佔國內生產總值的比重，由２０２０年的７﹒８％增加至２０２５年的１０％；軟件及信息技

術服務業規模，由２０２０年的８﹒１６萬億元增至２０２５年的１４萬億元。中央於兩會期間

亦強調，推進５Ｇ規模化應用，促進產業數字化轉型，並加快智慧城市建設。

隨著數字經濟規模持續擴張，意味市場對數據使用的需求只會不斷上升，早前已正式啟動「

東數西算」工程，即在西部地區興建多個數據中心。由於西部地區擁有豐富的再生能源，例如風

電及光伏，長遠可大幅提升該區綠色能源的使用比例，更有助數據中心營運商，即國內電訊商的

整體營運成本下降。在政策驅動下，新能源及電訊板塊的中長線投資價值極具吸引力，值得投資

者留意。

《惠理基金董事總經理香港零售業務主管 陳榮達》



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