《缸邊麗評－熊麗萍》中移動中電信，防守高息兼備

《缸邊麗評》三家中資電訊企業已公布２０２１年度業績，盈利增長穩定及現金流強勁，當

中中國移動（００９４１）及中國電信（００７２８）更將未來三年派息比率調高至七成，並無

受產業數字化投資增加所影響，中資電訊股去年已退出美股市場，減低中美政治因素影響。中國

移動及中國電信成為更具防守性的高息股。

中資電信股未來增長重點是工業互聯網，由於經濟對數位化的長期需求，尤其是移動雲、數

據中心等，中國移動及中國電信在把握工業互聯網增長機會較明顯，反而中國聯通的資產負債表

相對較弱，工業互聯網發展亦較同業落後。



＊中移動三年內派息率提升至７０％＊



中國移動在今次業績報告中，列出數字化轉型業務的收入至１５９４億元（人民幣．下同）

，按年增長２６﹒３％，佔整體收入８４８３億元的１９％，料成為推動集團收入增長的主要驅

動力。期內股東應佔盈利１１６１億元，增長７﹒７％。集團５Ｇ套餐４０％，ＡＲＰＵ

４８﹒８元，增長３％。

集團早前在Ａ股上市後，亦公布回購不多於２０﹒４８億中國移動香港股份，佔已發行股本

１０％，公布業績時亦宣局由２０２１年起三年內，以現金派發的股息率逐步提升至當年公司股

東應佔利潤的７０％以上，以今次公布２０２１年全年派息４﹒０６港元計算，派息比率為

６０％，以收市價５６港元計算，股息率為７﹒２％，假設今年盈利並無增長，但派息率提升至

７０％，若股息率保持７﹒２％，相應股價便是６６港元。當然大家要留意，股東若非持有實物

股票，要繳付１０％股息稅，息率為６﹒５％，但仍相當吸引。



＊中電信資本及現金流強勁＊



中國電信去年收入４３９６億元人民幣，按年增長１１﹒７％，純利２５９﹒５億元人民幣

，增長２４﹒５％，集團５Ｇ套餐滲透率達５０﹒４％，ＡＲＰＵ４５元，增長２％。產業數字

化服務收入９９０億元，佔整體收入接近四分一，推進「東數西算」計劃，目前擁有超過７００

個數據中心，配合全國一體化大數據中心局局，為未來個人數字化生活及企業數字化需求提供基

礎。

在資本投資方面，集團預計為９３０億元，較去年增加７％，當中產業數字化資本開支比例

由２０２０ 年的兩成增至三成。

集團去年回歸Ａ股上市時已表明會三年內派息比率提升至７０％，在推動數字化發展及投資

的同時，亦將派息比率提升，反映集團資本及現金流強勁，與過往在５Ｇ投資期間的資本開支增

加，令投資者擔心影響派息比率的情況有所不同，２０２１年派息１７仙，派息比率為５４％，

現價計算股息率為６﹒５％。假設盈利並無增長（這個可能性不高），明年派息率提升至７０％

，即使股價上升至３﹒８元，股息率仍有７﹒５％，上述息率仍未扣除１０％股息稅，息率亦

吸引。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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