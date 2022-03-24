《鍾之日記》騰訊遭大行削目標，微博陷美除牌風險

《鍾之日記》３月２４日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



國際油價再度抽升，拖累隔晚美股道指急挫４４８點，香江魚缸今早低開後，一度止跌回升

。恒指低開１５１點，報２２００２．之後跌幅擴大至２５３點，低見２１９００，但新加坡宣

布放寬疫情衝喜，加上美期回升，港股收復失地，並以今早最高位收市。午後甫開曾升７７點，

見２２２３１點全日高，不過重磅科技股沽壓再現，拖累恒指尾段再低見２１９００點。恒指最

終收報２１９４５，跌２０８點或０﹒９４％。大市全日成交１４９９﹒５４億元。國指跌

１﹒４％，報７５２８點；科指插近３％，報４６０９點。

藍籌個別發展。友邦（０１２９９）跌０﹒５％，安踏（０２０２０）升３﹒９％；李寧

（０２３３１）漲２﹒８％；中移動（００９４１）去年多賺７﹒７％兼末息創新高，七連升，

揚３％；美團（０３６９０）跌５﹒９％；舜宇（０２３８２）遭瑞信及摩通降目標價，插

８﹒１％，為表現最差藍籌。海底撈（０６８６２）去年收入增四成三，收市急升９﹒４％，為

表現最好藍籌。



＊滬指止六連升＊



美國再對中概股出手，引發市場擔憂，北向資金持續流出。滬綜指六連升後低開０﹒４６％

，盤中一度跌超過１％，光伏和白酒股領跌，不過煤炭能源板塊強勢上漲，滬綜指全日跌

０﹒６３％，報３２５０﹒２６點，中止六日升勢；深成指全日跌０﹒８３％，個股跌多漲少，

兩市超３６００股飄綠；創業板指跌０﹒３６％。

人民銀行進行２００億元人民幣７天期逆回購，今日回籠６００億元人民幣，外資今日通過

陸股通淨流出１﹒２８億元人民幣，連續四日淨流出。不過交投連日回落，兩市全日成交

９２０１億元人民幣，按日減少２﹒４％。



＊新加入「預定摘牌名單」，微博跌近２％＊



美國證交會（ＳＥＣ）新增把微博（０９８９８）列入《外國公司問責法》（ＨＦＣＡＡ）

預定名單，使其成為名單中的第６家公司，有關公司可能面臨被除牌的風險。ＳＥＣ要求微博在

４月１３日前向其提供證據，證明不具備被除牌的條件，否則將被列入「確定除牌名單」。

ＳＥＣ本月８日發布首批５家公司列入預定名單，包括百濟神州（０６１６０）、再鼎醫藥

（０９６８８）、和黃醫藥（０００１３）、百勝中國（０９９８７）及盛美半導體。它們需要

於３月２９日向ＳＥＣ提供不具備被摘牌的證據。

根據《外國公司問責法》，如果外國上市公司連續三年未能提交美國上市公司會計監督委員

會所要求的報告，ＳＥＣ有權將其從交易所摘牌。

消息公布後，微博曾跌逾４％，低見２０１﹒４元，收市跌１﹒７１％，報２０６﹒８元。

百勝中國也跌５﹒１％，不過百濟神州升２﹒５％，再鼎醫藥升６﹒３％，和黃醫藥升６﹒８％

。

值得注意，和黃醫藥、百濟神洲在香港屬主要上市，而再鼎醫藥、百勝中國乃第二上市股份

，若遭美國除牌須更改香港上市形式。

光大證券國際證券策略師伍禮賢稱，現在烏克蘭局勢比較焦灼，同時百濟神州等五家被

ＳＥＣ列入退市風險名單的公司的申訴截止日期將至，市場還在觀望有關中概股的中美談判結果

。



＊收入放緩遭劈價，騰訊續挫６％＊



騰訊（００７００）業績出爐後，遭富瑞、大和、大摩等多間大行下調目標價，其中野村削

其目標價超過一成四。騰訊今日再失支持，收挫５﹒９％報３６６元，兩連跌。

騰訊公布第４季業績營收按年增８％至約１４４２億元人民幣，經調整純利按年跌２５％至

２４９億元人民幣，齊遜預期。每股盈利９﹒９５７元人民幣，派末期息每股１﹒６元人民幣，

按年不變。騰訊指出，去年是充滿挑戰的一年，公司積極擁抱變化，執行加強公司長期可持續發

展的舉措，但影響收入增速放緩。騰訊總裁劉熾平更預告互聯網行業面臨著根本性的變化和挑戰

。

野村認為騰訊第四季業績大致符預期，不過騰訊的幾個主要廣告垂直行業例如教育、遊戲和

互聯網保險自第三季度以來受到監管收緊的打擊，預計對基數效應的影響將持續到２０２２年中

，因此認為其廣告增長在上半年可能保持低迷，預計其廣告收入將在上半年按年再下跌１１％，

然後可能在下半年按年恢復１６％。該行下調其２０２２－２０２３年淨利潤率預測２﹒４及

２﹒７個百分點。

而近期阿里巴巴（０９９８８）、小米（０１８１０） 均宣布大額回購計劃，兩股連升幾

日後稍作回吐，前者跌３﹒２％，後者跌１﹒９％。



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