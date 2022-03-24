《投資心得－潘鐵珊》平保盈利股息穩增，醫療健康生態圈戰略升級

《投資心得》中國平安（０２３１８）去年整體業績保持穩健增長，期內各項業務均有理

想表現，而且持續增加派息以及今年有望繼續回購股份，加上內地保險業發展潛力龐大下，為平

保中長期發展創造更多利好因素，值得看高一線。



＊壽險改革成效漸顯，醫療生態圈與金融主業現協同效果＊



作為中國平安的最核心板塊，平安壽險自２０２０年起積極轉型，２０２１年持續深化「４

渠道＋３產品」改革，代理人渠道堅定向「高素質、高產能、高收入」「三高」隊伍高質量轉型

，結構逐漸優化，事實上，公司壽險改革踏入第三年，成效逐漸顯現。２０２１年代理人渠道全

年人均新業務價值超３﹒９萬元人民幣，人均首年保費同比增長超２２％，績優隊伍規模穩定，

人均新業務價值提升超２０％，產能有效提升，為未來增長動力作好準備。公司管理層有信心，

這三年改革將為壽險未來十年建立持續增長的平台。

集團整體經營管理取得了新的進步，除壽險業務以外，其他業務業績均有穩健增長，集團全

年歸母營運利潤正增長６﹒１％，至１４７９億元人民幣，而客戶經營業績持續提升，個人客戶

數超２﹒２７億、持有多個合同的個人客戶比例提升至３９﹒３％。

隨著《國家積極應對人口老齡化中長期規劃》等出台，「銀髮經濟」進一步催生經濟及社會

價值，醫療、養老成為剛需之一。集團積極打造「中國版聯合健康」，創新推出以「ＨＭＯ＋家

庭醫生＋Ｏ２Ｏ」為核心的集團管理式醫療模式，打通供給、需求與支付閉環，平安醫療健康生

態圈與金融主業協同效果正逐步顯現，持續推動醫療健康生態圈戰略升級，料成為未來價值增長

新引擎。

從業績顯示，集團去年已有近３０％的新增壽險客戶來自健康醫療服務轉化；超２﹒２７億

個人客戶中有近６３％的客戶同時使用醫療健康生態圈提供的服務。截至２０２１年１２月末，

平安好醫生累計註冊用戶近４﹒２３億，累計付費用戶數快速增長至超３８００萬；平安智慧醫

療累計服務１８７個城市，賦能超４﹒５萬家醫療機構，惠及約１３２萬名醫生及１０４８萬名

慢病患者。在獲客和客戶留存方面，去年平安近６３％的個人客戶同時使用了其醫療健康生態圈

提供的服務，其客均合同數、資產管理規模（Ａｓｓｅｔｓ Ｕｎｄｅｒ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ，ＡＵＭ）分別達到３﹒３個、４萬元，更是不使用醫療健康生態圈服務

的個人客戶的１﹒６倍、３倍，增長前景亮麗。



＊深化綠色金融推進三村工程，持續回購助增市場信心＊



再看，近年ＥＳＧ成為企業持續可發展的長期投資指標之一。筆者亦見集團捉緊機會，積極

履行社會責任，全面深化綠色金融工作，綠色投融資規模２２４６億元人民幣；持續推進三村工

程，累計提供扶貧及產業振興幫扶資金４１８﹒５億元人民幣；累計投入５﹒９萬億元人民幣，

協助社會可持續發展。

目前，平安股價確實被低估，集團過去幾年持續提高派息，去年每股派息更按年增加

８﹒２％至２﹒３８元人民幣（約２﹒９３港元），加上集團今年將繼續執行回購或有助增強市

場信心，截至去年１２月底，集團合共以近３９億元人民幣回購約７７７７萬股，料對未來股價

有正面支持。

以周三（２３日）收市價計，現價市盈率約８﹒１５６倍，５﹒０５１％股息率，估值吸引

，因而在跌市時抗跌能力較佳，現市場投資氣氛開始穩，可考慮現價作中線部署，初步目標７０

元，跌破５０元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶

持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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