【新冠肺炎】上海昨日新增本土確診４例，無症狀感染９７９例

《經濟通通訊社２４日上海專電》２０２２年３月２３日０－２４時，上海新增本土新冠肺

炎確診病例４例和無症狀感染者９７９例，其中４例確診病例和８７８例無症狀感染者在隔離管

控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例１０例和無症狀

感染者３例，均在閉環管控中發現。（ａｈ）

