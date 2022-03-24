【新冠肺炎】張文宏：滬疫情拐點未出現，但非管控區病例佔比走低

《經濟通通訊社２４日上海專電》上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏醫生於２４

日凌晨在其微博發文指出，上海是一個超大型的國際城市，這次面對無症狀感染為主

Ｏｍｉｃｏｒｎ病毒株的攻擊，病例數呈指數級上升，防控難度很大。但上海不一刀切，希望在

盡量無疏漏篩查的同時能夠最小化影響生活。他也指出，以Ｏｎｉｃｏｒｎ的速度，要以快制快

，不然是沒有機會跑贏病毒的。

當前主要採取的策略是：滾動篩查、鎖定重點、切斷傳播鏈。篩查的大數據顯示，非管控區

域全員滾動篩查的病例佔比逐漸走低，僅佔總病例的１０％，預示社會面疫情逐漸受控。疫情的

拐點雖尚未出現，但形成拐點的條件已經逐步具備。



＊保民生是抗疫下階段重點，三針疫苗是走出疫情的底氣＊



文章提到，新冠抗疫將是一個長期的過程，不能抱著咱就是不過了也要把病毒弄死的心態，

要既控制好疫情，又保障居民生活，保持就醫通道暢通，同時還保障民營小微企業的生存。這些

將成為上海抗疫後一階段的重點。抗疫尚未結束，但生活還要繼續。

此外，香港大學公共衛生學院在線預發表了關於疫苗作用的論文，在年齡６０歲或以上的成

人中，滅活冠狀病毒兩針接種對重症新冠與死亡的保護率為７４﹒１％，不如復必泰（有效率

８８﹒２％）。可喜的是，兩種疫苗的三劑接種可提供高保護率預防重症與死亡率，保護率均達

到了９５％以上。這數據奠定了中國未來走出疫情的底氣，也強調了第三針接種提供全面保護的

重要性。（ａｈ）

