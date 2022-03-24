【大國博弈】美國恢復３５２項中國進口商品關稅豁免

《經濟通通訊社２４日專訊》當地時間３月２３日，美國貿易代表辦公室公布，將恢復部分

中國進口商品的關稅豁免。此次關稅豁免涉及此前５４９項待定產品中的３５２項。該規定將適

用於２０２１年１０月１２日至２０２２年１２月３１日之間進口自中國的商品。（ｃｔ）

