《思前想後－郭思治》恒指漸擺脫尋底弱態，惟要穩守１０天線

《思前想後》大市現已身處３月份之下旬，而直到目前一刻止計，本月大市之形態暫仍屬先

高而後低，恒指暫是由１日之高位２２９３７點跌至１５日之低位１８２３５點，即月內之波幅

已達４７０２點，論波幅實已不算小，如再拉闊一點看，恒指自２月１０日高位２５０５０點開

始之跌浪，至３月１５日低位１８２３５點止計，在短短一個月左右，累積跌幅更達６８１５點

，由於跌勢過促，致整個大市之超賣相當嚴重，故當買盤態度稍為積極後，大市已可作較快速之

反彈，而自３月１５日低位１８２３５點開始之反彈，至２２日高位２１９０６點止計，在短短

６個交易日內，大市已急步回升３６７１點，單從走勢上看，由於目前大市已漸升離１５日之低

位１８２３５點，故形態上該已漸擺脫續尋底之弱態，加上恒指已成功重越１０天線

（２０６１３點），且更稍輕越２０天線（２１４７４點），即是說，衹要恒指能續穩守於１０

天線之上，該不用擔心市況會再逆轉而下。



＊要再明顯推升不容易，若回補裂口料再穿１０天線＊



直到執筆一刻止計，各組常用的平均移動線之排列仍屬倒序模式，由上而下順序為２５０天

線（２５８１８點），１００天線（２３６７１點），５０天線（２３１８０點），２０天線

（２１４７４點）及１０天線（２０６１３點），大市如欲擺脫上述之弱態，恒指之升勢不但要

明顯，且運行的周期要較長，才能拉動１０天線及２０天線等掉頭上升，要做到此點，一眾恒指

重磅成分股必須持續上升，才能拉動恒指作較明顯之推升，另外，成交金額亦相當重要，因恒指

目前既已重越１０天線（２０６１３點）及２０天線（２１４７４點），再拉上望的定必是５０

天線（２３１８０點），但照目前之市勢看，要做到此點似不太容易，至低限度動力方面頗不配

合。

值得一提的是，大市於上周四（１７日）曾大幅高開１３４３點，最後亦報收２１５０１點

，大升１４１３點，需留意，當日大市遺留下一大型上升裂口，介乎２０１２０點至２０７８６

點，闊６６６點，此大型上升裂口出現於２００００點之上方，論情況確不太理想，因一旦大市

需回補此上升裂口，即表示其時恒指將會再次跌穿２０天線（２１４７４點）及１０天線

（２０６１３點）。



＊新經濟股累積升幅大，短線炒作需做好風險管理＊



一眾新經濟股經過周來之反彈，累積之升幅已不小，故技術上該稍作消化及整固，惟由於最

差時刻該已過，故相信即使股份會略見反覆，但問題該不大，衹是投資者如再作短線炒作，技術

上需做好風險管理，因需慎防市勢之逆轉，畢竟大市周來累積之反彈幅度已達３６７１點，實已

不算小，況且大市之動力已開始放緩。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊

出）



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