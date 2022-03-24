【新冠肺炎】內地增本土及無症狀近五千宗，上海再破紀錄９８３宗

《經濟通通訊社２４日專訊》內地新冠疫情持續，國家衛健委公布，３月２３日，全國確診

者新增確診２０５４宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例４４宗；本土病例２０１０宗

，吉林仍佔最多有１８１０宗，其中長春市１２８０宗，吉林市５１２宗；福建６９宗；天津

２９宗；山東１６宗；廣東８宗，其中深圳市５宗；上海及北京各４宗。

新增無症狀感染者２８２９宗，其中本土２７２２宗；本土無症狀感染病例中，上海佔最多

有９７９宗，吉林省７９１宗，其中吉林市有５３１宗；山東１７０宗；福建１６２宗；廣東８

宗，其中東莞市３宗、深圳市４宗。

上海疫情繼續升溫，再錄得破紀錄９８３宗本土個案，包括４宗本土病例和９７９宗無症狀

感染者，其中４宗確診病例和８７８宗無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排

查中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例１０宗和無症狀感染者３宗，均在閉環管控中發現

。



＊吉林省累計本土確診逾２﹒７萬＊



吉林省２３日新增本土確診２６０１例，連續７天破千例，且創近１０天來新高。３月１日

至２３日，吉林省累計報告本土感染者逾２７０００例。目前，吉林省仍是中國內地疫情最嚴重

的地區，感染者數量佔全國一半以上。

全省已建成方艙醫院１３個，其中長春市５個、吉林市７個、琿春市１個；在建方艙醫院４

個，其中長春市３個、吉林市１個。方艙醫院共有床位２２９７３張，在建床位７８４１張。各

省援吉人員２９２０人當中，醫療隊１２９１人，設立支援氣膜移動實驗室６個、方艙實驗室

１７個。

江蘇省醫療保障局發布關於切實加強當前疫情防控醫療保障工作的通知，要求全省各級醫療

保障部門應綜合考慮疫情防控需要，及時調整優化醫保相關政策。按程序將新冠病毒抗原檢測試

劑及相應檢測項目臨時性納入基本醫療保險醫療服務項目目錄。參保人在定點基層醫療機構發生

的相關費用按統籌地區現行規定支付，在定點零售藥店購買檢測試劑的費用，可使用個人賬戶支

付。（ｃａ）

