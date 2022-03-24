《輪證高清－孫明哲》一手掌握美股期貨及波幅指數資訊

《輪證高清》窩輪是衍生工具，其價格主要受相關資產價格及其波幅變化的影響，因此投資

者在部署窩輪的時候需要留意股價及波幅的走勢，港股可透過網站或報價系統得到股價資訊，而

波幅資訊則可參考如恒指波幅指數或發行商網站上的個股波幅圖等。至於美股指數相關的資訊呢

？投資者如何得到價格及波幅資訊呢？

在亞洲交易時段，美股是休市的，所以指數是不會變動，相關期貨則仍然可以買賣，發行商

會根據期指變化為其窩輪報價，因此投資者會看到美股指數認股證在港股交易時間仍然會變動。

期貨數據未必如指數般容易得到，於是高盛在網站上新增了美股指數期貨的報價，讓投資者作參

考。

美股指數波幅的資訊其實較港股還要透明及更為人所知，投資者最熟識的ＶＩＸ就是標普波

幅指數，而納指及道指都有其波幅指數，投資者可以利用波幅指數了解波幅的變化，為窩輪走勢

作出預測。高盛亦於網站上新增了三大美股指數的波幅指數走勢，讓投資者更快更集中得到美股

指數的資訊。

近日資金持續流入道指及納指１００的認沽證，現階段部署要留意產品的條款，由於指數過

去一周累積了一定升幅，早前活躍的認沽證都變得價外，波幅風險變高，同時亦累積不才街貨，

所以宜轉移留意較貼價及低街貨產品，可留意以下道指及納指１００的產品。



＊納指購１０３３９，行使價１６０００點，２０２２年９月１６日到期，實際槓桿９﹒３倍

＊納指沽１０３２０，行使價１４４８０點，２０２２年６月１７日到期，實際槓桿８倍

＊道指購１０３７２，行使價３６０５０點，２０２２年９月１６日到期，實際槓桿９﹒４倍

＊道指沽１０３５９，行使價３２３８０點，２０２２年６月１７日到期，實際槓桿１０倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃

非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上

市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

