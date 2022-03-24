【東航空難】中國邀美ＮＴＳＢ赴廣西協查，後者暫未決定會否派員

《經濟通通訊社２４日專訊》東航（００６７０）（滬：６００１１５）一架波音客機在廣
西梧州墜毀，機上１３２名乘客及機員生還希望渺茫，救援人員已找到部分飛機殘骸和人體組織
碎片，並送往化驗。值得關注的是，官方公布昨日（２３日）在現場發現的一個黑盒，初步判定
為駕駛艙話音記錄器。民航事故調查中心主任毛延峰指，出事客機的兩個黑盒都是由美國公司生
產，分別安裝在客艙和貨艙尾部，紀錄飛行數據和駕駛艙話音。
美國運輸部長布蒂吉格表示，中國當局邀請美國國家運輸安全委員會（ＮＴＳＢ），派員到
當地參與調查工作。不過委員會稱，考慮到簽證和隔離檢疫等問題，暫時未決定是否派員到中國
，正透過國務院與中國當局商討。ＮＴＳＢ早前已任命Ｓａｔｈｙａ Ｓｉｌｖａ作為美國授權
代表，調查墜機事件。
ＮＴＳＢ表示，將與中國民航局保持聯繫，並將通過聯邦航空管理局、波音公司和引擎製造
商ＣＦＭ的技術顧問，為調查提供所有必要方面的支持。
從已經發現的黑盒看，雖然外觀破損嚴重，但存儲單元相對較為完好。該機器已連夜被送往
北京的民航專業機構，完成譯碼後將為判斷事故原因提供重要證據，調查人員將繼續搜尋另一個
飛行數據記錄器。有內地航空專家指，調查過程可能需時半年到一年。
ＮＴＳＢ是一個獨立於美國政府的調查機構，成立於１９６７年，負責民用運輸事故調查，
總部設於華盛頓。（ｗｌ）
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