《陶冬天下－陶冬》聯儲的前置加息

《陶冬天下》聯儲主席鮑威爾，在一個星期裡兩次提出會迅速地調高利率水平，最新一次還

是用了一個傳遍所有財經媒體的詞彙「ｅｘｐｅｄｉｔｉｏｕｓｌｙ」（迅速地）。



如果不是烏克蘭危機帶來的經濟不確定性和市場震蕩，恐怕「迅速地」已經發生了，估計

ＦＯＭＣ在三月份會議上就加息５０點了。目前看來聯儲准備在五月會議上來一次加大息，５０

點甚至更多。



美國的通貨膨脹處在失控狀態。能源、食品和租金連環上升，並催生出通脹預期，令處在賣

方市場的就業形勢熾熱，工資壓力巨大。美國接近八成多的就業人口屬於服務業，工資上漲則萬

物皆漲。盡管低端工資已經飆升，聯儲在去年中還在強調致力於恢復就業，至去年底才承認勞工

市場可能已經達成完全就業，今年三月份判斷變成了ｔｏｏ ｈｏｔ（過於熾烈）。



聯儲對就業市場的錯判，導致了行動的遲緩。選民最關心的問題已經從疫情、就業轉為通脹

，而這種不滿會在十一月初的中期選舉中體現出來的。聯儲必須在未來幾個月中力挽狂瀾，用激

烈的政策語言，改變選民對自己「不作為」的觀感。



相對於２０１５－２０１８年的ＱＥ退出周期，筆者預料這次加息活動會非常前置，今年加

息七碼，明年再加息四碼（未必做得到）。最快五月啟動的縮表力度也可能大過市場預計。這樣

做既有通脹形勢的原因，又有政治上的考量。



然而，石油價格並非貨幣政策可以有效控制的，食品價格並非貨幣政策可以有效控制的，工

資上漲短期內也非貨幣政策可以有效控制的。對於外生變量，試圖用貨幣政策來解決，就好像屏

住呼吸來令病菌死亡，最終結果可能是失望的。



美國經濟能有如此的強勢，一靠龐大的財政支出，二靠超寬鬆的貨幣環境，帶起了就業和資

產價格。如果聯儲利率如ＦＯＭＣ點陣圖預測的加至２﹒８％，ｖｓ市場公認的中性利率

２﹒４％，美國經濟是承受不了的。以房地產為首的美國經濟已經習慣於極其寬鬆的貨幣環境，

資金成本突然急升，經濟有可能崩盤。



美國的財政赤字仍在增加但是上升速度放緩。疫情結束減少了緊急救濟用款，財政赤字數量

今年會降低，聯儲無需像過去那樣無上限背書財政赤字，於是有空間可以停止ｔａｐｅｒ，甚至

削減一點資產負債表，但是美國的財政赤字依然龐大，而且政府習慣了極端低下的利率水平。利

率在很短時間急升對財政可持續性所帶來的衝擊是巨大的。美國３０萬億美元債務突然多出

２５０點的利息負擔，後果不難想像。



前ＰＩＭＣＯ的ＣＩＯ、有債王之稱的格羅斯預言，聯儲基金利率升到２﹒５％以上，經濟

勢必崩盤。筆者也認為，聯儲到了明年加息就會感到吃力，因為通貨膨脹仍然距離政策目標有一

定的差距，但是經濟活動就可能出現下行壓力。聯儲是不是真的能如ＦＯＭＣ點陣圖所預言的加

息十碼，明年真的需要摸著石頭過河。稍有不慎，便可能導致滯脹。這種情況在歐洲甚至今年就

可能發生。



自從上世紀五十年代，美國總共經歷過十二次加息周期，其中十一次加息期間美股是上升的

，唯一一次例外發生在１９７２－７４年。那段時間發生了阿以戰爭、油價飆升、巨額財政赤字

、美元失去信用、聯儲拉升利率等，聽起來有沒有覺得耳熟？

《陶冬》（本文為個人意見，不代表所在公司的立場，亦非投資建議或勸誘）



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