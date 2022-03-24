【內房困局】「２０融創０１」命運多舛，融創據報將開會商討方案

《經濟通通訊社２４日專訊》內地龍頭房企融創中國（０１９１８）此前被曝商票大面積逾

期後，其一筆規模４０億元（人民幣．下同）的境內債「２０融創０１」命運多舛，融創最開始

信誓旦旦稱已準備好足夠資金用於支付將於４月１日到期的該筆可回售債券，此後話鋒漸轉，傳

出公司擬通過增加一個在２０２３年行使的回售權鼓勵投資者繼續持有債券。至近日，市傳一家

持有銀行失去耐心，意外決定按時行使贖回權，引發該債券違約風險。到期死限漸近，「２０融

創０１」償付至今未有定案，據報融創將在近期與該債券持有人召開溝通會，正式商討方案。

據內媒引述知情人士透露，為應對今年第二季到期的公開市場債務，融創此前已積極推動資

產處置、專項融資、催收欠款等各種資金籌措方案，但因上述政策、市場面的影響，方案滯緩，

展期實屬於「不得已」選擇。目前融創的債務展期，也僅針對４月到期的剛性債務，並非全面展

期。另外，孫宏斌個人提供擔保，還是說明公司實控人的擔當、對公司未來發展的看好。

此外，多家外媒今日報道，有債券持有人指融創拋出了初步展期計劃，擬在回售後２０日內

付息，本金則延至今年７月先行償還５％，之後按季度分期償還，直至２０２４年４月支付完畢

。融創未有就報道作出回應。據報部分投資者對方案並不滿意，透露融創本來提議先兌付四成本

金，如今變成全數展期，連利息都要延期２０日，有人質疑融創短期內應能拿出１０億元償還部

分欠款。

融創內債周四走弱，其中「２０融創０２」大跌逾２０％被上海證交所臨時停牌。（ｗｌ）

