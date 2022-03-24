【內房困局】融創債午後反彈，傳展期方案有優化空間且孫宏斌作保

《經濟通通訊社２４日專訊》內地龍頭房企融創中國（０１９１８）此前被曝商票大面積逾

期後，其一筆規模４０億元（人民幣．下同）的境內可回售債券「２０融創０１」將於４月１日

到期，市傳一家持有銀行失去耐心，意外決定按時行使贖回權，引發該債券違約風險。「２０融

創０１」償付至今未有定案，據報融創將在近期與該債券持有人召開溝通會，正式商討方案。據

悉，本次會議所討論的債務展期，僅針對４月到期的剛性債務，並非全面展期。另外，孫宏斌個

人提供擔保，還是說明公司實控人的擔當、對公司未來發展的看好。

市場稍早針對「２０融創０１」展期方案流傳著一個版本，擬在回售後２０日內付息，本金

則延至今年７月先行償還５％，之後按季度分期償還，直至２０２４年４月支付完畢。首期兌付

竟然零本金，該初步方案投資者並不滿意，「２０融創０１」昨日（２３日）曾暴跌逾四成。今

天傳出展期方案仍有優化空間後，融創多隻境內債午後跌幅收窄，「２０融創０１」最新升逾

１１％，盤初大跌逾２０％被臨停的「２０融創０２」復牌後跌幅亦收窄，目前為９﹒１％。

知情人士表示，融創此前已積極推動資產處置、專項融資、催收欠款等各種資金籌措方案，

但因上述政策、市場面的影響，方案滯緩，展期實屬於「不得已」選擇。「２０融創０１」於

２０２０年發行，票面利率４﹒７８％，期限２＋２，今年４月１日可行使回售權。融創曾擬將

債券期限調整

為「２＋１＋１」，即增加一個２０２３年行使的回售權。（ｗｌ）

