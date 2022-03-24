【東航空難】民航局：現搜尋救援是重點，進入調查後邀相關方參與

《經濟通通訊社２３日專訊》「３．２１」東航ＭＵ５７３５航空器飛行事故國家應急處置

指揮部舉行第四場新聞發布會。廣西消防救援總隊總隊長鄭西表示，搜救人員在梧州市藤縣藤州

鎮四旺村鴉塘組一農田發現一個疑似飛機殘骸碎片，長度約１﹒３米，最寬約１０厘米，離事故

核心現場約有１０公里。預計２４日搜尋範圍會比前一日擴大１﹒５倍。截至１６時，搜救人員

共搜尋到遇難者遺物２１件、飛機殘骸１８３份和部分遇難者遺體殘骸，已移交調查工作組。

美國運輸部長布蒂吉格早前表示，中國當局邀請美國國家運輸安全委員會（ＮＴＳＢ），派

員到當地參與調查工作。不過考慮到簽證和隔離檢疫等問題，暫時未決定是否派員到中國，正透

過國務院與中國當局商討。對此，民航局航安辦主任朱濤表示，當前階段工作重點仍在搜尋救援

，同時開展事故調查前期的證據收集工作，待進入事故調查階段後，將按照有關規定邀請需要參

與的相關方參加事故調查工作。

此外，近日海外網絡有傳言，東航曾開展自主維修７３７－８００「ｐｉｃｋｌｅ

ｆｏｒｋ」（撥叉），猜測這舉動與事故有關。東航宣傳部部長劉曉東回應表示，本次事故中的

Ｂ１７９１號飛機，機齡僅６﹒８年，共計飛行８９８６架次，沒有達到機型適航指令標準中「

撥叉」部件最嚴格的檢修標準－－２２６００個飛行起落。失事飛機不涉及該部件檢修問題。

（ｗｌ）

