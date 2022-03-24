【俄烏開戰】外交部：指責華散佈涉烏虛假信息，就是散佈虛假信息

《經濟通通訊社２４日專訊》北約秘書長斯托爾滕貝格稱，中國正在通過傳播謊言和虛假信

息來對俄羅斯給予政治支持，他還表達了對中國將給俄羅斯提供物質支持的擔憂。

在北京，中國外交部發言人汪文斌表示，指責中方散佈涉烏克蘭的虛假信息，本身就是在散

佈虛假信息。中方始終本著客觀公正的態度，為早日實現停火止戰，避免人道主義危機，恢復和

平穩定作出積極努力。中方一貫主張，烏克蘭應當成為東西方溝通的橋樑，而不應成為大國博弈

的前沿。

他又指，歐洲各國應當秉持戰略自主原則，同包括俄烏在內的相關國家一道，本著安全不可

分割精神，通過對話談判，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。美國和北約也應當同俄開

展對話，解開烏克蘭危機背後的癥結。

汪文斌重申，化解危機需要的是冷靜理性，而不是點火澆油；恢復和平需要的是對話溝通，

而不是施壓脅迫；實現長治久安，需要的是照顧各方的合理安全關切，而不是推行集團對抗，謀

求絕對安全。中方的立場同大多數國家的願望相一致，時間將證明，中方的主張是站在歷史的正

確一邊，任何對中方的無端指責和猜忌都將不攻自破。（ｃａ）

