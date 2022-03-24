【ＦＯＣＵＳ】港府看守心態迎第六波，港人苦海未盡唯自求多福

【ＦＯＣＵＳ】香港第五波疫情死亡率「榮登」全球發達經濟體之首，從本地清零到屍袋

遍地，如果要用一句話概括此種折墮，恐怕就是「本可避免的公共衛生災難」。緣何至此？拍

腦化（未經深思）決策、表演式抗疫、災難性無能……但歸根究柢，還是看守式心態作祟。



＊決策前乏深思，頻致朝令夕改＊



從一個月前（２月２２日）信誓旦旦「務求在最短時間內完成三次全港市民採樣核酸檢測」

，甚至以「去到打仗無理由再講程序」來回應質疑聲音；到周一（２１日）在抗疫記者會近

８０００字開場白的最末，宣布「暫緩這計劃」，再以「香港很崇尚自由，亦以自我為中心的社

會」為「沒有能力去做」背書，令早前全城瘋搶物資的市民，再次領教港府「今日之我打倒昨日

之我」。

如是者還包括不啟還啟的封關、不推還推的臨時失業援助金、不認還認的快速抗原測

試結果……不論如何砌詞辯解「沒有水晶球」，一眾官員都盡顯拍腦化決策，以致朝令夕改、公

信盡失。而行政長官的「抗體不是愈高愈巴閉」、「市民需感受我的情緒」等等金句，更令嚴肅

抗疫淪為「Ａｄｖｉｓｅｒｓ ａｄｖｉｓｅ，ｍｉｎｉｓｔｅｒｓ ｄｅｃｉｄｅ」的表演式

。



＊不痛不癢「ｄｏ ｓｏｍｅｔｈｉｎｇ」＊



何解港府可以如此任性，拋出「以不變應萬變」的僵化文化？特首上月自言「任期臨近尾聲

」、周一記者會隻字不提「戰時狀態」、拒絕就「抗疫的目標」通關設定時間表等，或可一窺玄

機。

按照港府將行政長官選舉延後至５月８日，維持７月１日換屆的現時假設，理論上本屆政府

官

員的任期僅剩下不到４個月。面對專家推算第六波疫情或６月初出現，或再多２２０萬人感染，

抗疫是背水一戰誓見績效，還是不痛不癢「ｄｏ ｓｏｍｅｔｈｉｎｇ」？

看看特首周三（２３日）出席立法會答問會的內容，無論是對「『安心出行』實名制和追蹤

功

能」，還是對「ｓｍａｒｔ ｃｉｔｙ是否足夠ｓｍａｒｔ」，還是「復課後預計會有多少兒童

受感染，又會增加多少兒童病床」等事關第六波的未雨綢繆措施，全數耍太極應對，盡顯看守式

心態的港府恐是後者。

市民何時可見曙光？從港府計劃１１月邀請百名頂級外國投資者赴港出席金融峰會的消息看

，他們或許認為隧道盡頭已不遙遠；但眼下還將添多少亡魂和感染，港人唯有自求多福。

