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24/03/2022 14:11

【ＦＯＣＵＳ】港府看守心態迎第六波，港人苦海未盡唯自求多福

　　【ＦＯＣＵＳ】香港第五波疫情死亡率「榮登」全球發達經濟體之首，從本地清零到屍袋
遍地，如果要用一句話概括此種折墮，恐怕就是「本可避免的公共衛生災難」。緣何至此？拍
腦化（未經深思）決策、表演式抗疫、災難性無能……但歸根究柢，還是看守式心態作祟。

＊決策前乏深思，頻致朝令夕改＊

　　從一個月前（２月２２日）信誓旦旦「務求在最短時間內完成三次全港市民採樣核酸檢測」
，甚至以「去到打仗無理由再講程序」來回應質疑聲音；到周一（２１日）在抗疫記者會近
８０００字開場白的最末，宣布「暫緩這計劃」，再以「香港很崇尚自由，亦以自我為中心的社
會」為「沒有能力去做」背書，令早前全城瘋搶物資的市民，再次領教港府「今日之我打倒昨日
之我」。
　　如是者還包括不啟還啟的封關、不推還推的臨時失業援助金、不認還認的快速抗原測
試結果……不論如何砌詞辯解「沒有水晶球」，一眾官員都盡顯拍腦化決策，以致朝令夕改、公
信盡失。而行政長官的「抗體不是愈高愈巴閉」、「市民需感受我的情緒」等等金句，更令嚴肅
抗疫淪為「Ａｄｖｉｓｅｒｓ　ａｄｖｉｓｅ，ｍｉｎｉｓｔｅｒｓ　ｄｅｃｉｄｅ」的表演式


＊不痛不癢「ｄｏ　ｓｏｍｅｔｈｉｎｇ」＊

　　何解港府可以如此任性，拋出「以不變應萬變」的僵化文化？特首上月自言「任期臨近尾聲
」、周一記者會隻字不提「戰時狀態」、拒絕就「抗疫的目標」通關設定時間表等，或可一窺玄
機。
　　按照港府將行政長官選舉延後至５月８日，維持７月１日換屆的現時假設，理論上本屆政府

員的任期僅剩下不到４個月。面對專家推算第六波疫情或６月初出現，或再多２２０萬人感染，
抗疫是背水一戰誓見績效，還是不痛不癢「ｄｏ　ｓｏｍｅｔｈｉｎｇ」？
　　看看特首周三（２３日）出席立法會答問會的內容，無論是對「『安心出行』實名制和追蹤

能」，還是對「ｓｍａｒｔ　ｃｉｔｙ是否足夠ｓｍａｒｔ」，還是「復課後預計會有多少兒童
受感染，又會增加多少兒童病床」等事關第六波的未雨綢繆措施，全數耍太極應對，盡顯看守式
心態的港府恐是後者。
　　市民何時可見曙光？從港府計劃１１月邀請百名頂級外國投資者赴港出席金融峰會的消息看
，他們或許認為隧道盡頭已不遙遠；但眼下還將添多少亡魂和感染，港人唯有自求多福。

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